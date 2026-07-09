Sportivo Patria manda en soledad tras un  electrizante cierre de la sexta fecha

El Torneo de Primera B 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) tiene un único dueño en la cima de las posiciones. Tras completarse la sexta jornada este miércoles con tres compromisos de alta tensión, el histórico Sportivo Patria se consolidó en lo más alto de la tabla tras vencer por 2-1 a Juniors.

Con este resultado, el «Decano» alcanzó las 16 unidades y mira a todos desde arriba. La jornada de cierre ratificó la paridad del certamen de ascenso.

En la cancha del Club San Lorenzo, Patria revalidó su chapa de candidato en un duro cruce ante Juniors. En tanto, en el estadio del Club Defensores de Rosario, Katrina y José Manuel Estrada no lograron romper el cero e igualaron sin goles. El reparto de puntos dejó a ambos equipos con 14 unidades, relegados ahora al puesto de escoltas inmediatos del líder.

La actividad vespertina se completó en el escenario azulgrana, donde Platense y Rivadavia firmaron un dinámico empate 1-1. A continuación, la síntesis completa con todos los marcadores definitivos de un capítulo que reconfiguró la pelea por el ascenso formoseño.

Resultados Finales – Fecha 6

Juniors 1 – 2 Sportivo Patria

Platense 1 – 1 Rivadavia

Katrina 0 – 0 José Manuel Estrada

República Argentina 3 – 0 Domingo Savio

Independiente Fontana 2 – 4 Divino Niño

El Fortín 1 – 1 Garrido

6 de Enero 1 – 2 Sol de Mayo

Juventud Unida 1 – 1 17 de Agosto

Deportivo Merlo 2 – 0 Antenor Gauna

Sargento Rivarola 4 – 1 Fátima

Foto: Formación del Sportivo Patria que derrotó a Juniors en la cancha del Club San Lorenzo. Los dirigidos por Juan Carlos Hermosí comienzan a soñar con el regreso a la Primera A.

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