Fútbol

SPORTIVO PATRIA VOLVIÓ A PERDER

Porreddeportiva

Ago 12, 2025

 

 

 

En el juego pendiente de la fecha 12 del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, en la tarde del lunes en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, el local San Martín se impuso al Sportivo Patria por 4-0. Los goles del conjunto Franjeado fueron anotados por: Rolando Serrano, Matías Fernández, Lautaro Velazco y Alexander Fretes. FOTO: Un pasaje del cruce entre San Martin y Patria.

Con este resultado, San Martín suma 39 puntos y mantiene la posibilidad de acceder a semifinales. En cuanto al Decano, sigue con 8 unidades, y el fantasma del descenso sobre su espalda.

 

 

 

 

Por reddeportiva

