El partido de vuelta por la final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, que debían disputar este domingo Huracán de Goya y Municipal de Laishí, quedó oficialmente suspendido luego de que la delegación formoseña sufriera una brutal agresión durante la madrugada en la ciudad correntina.

El episodio ocurrió cerca de las 2:30 en un albergue ubicado en inmediaciones del Club Benjamín Matienzo, donde el equipo visitante descansaba a la espera del encuentro programado en el estadio Ramón Cacique Oviedo. Según relató el director técnico de Municipal, Augusto Rojas, al portal Red Deportiva Regional, más de veinte personas vinculadas a una facción de la hinchada local irrumpieron en el lugar e intentaron forzar el ingreso a las habitaciones ocupadas por futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes.

Durante el forcejeo para impedir el avance de los agresores, quienes portaban armas blancas, cuatro integrantes de la delegación sufrieron heridas cortantes: el propio entrenador Augusto Rojas y los jugadores Ezequiel Quiróz, Juan Añolé y Emiliano Chávez.

Tras el ataque y la denuncia radicada ante la policía de Goya, el presidente de Municipal de Laishí, Ariel Haponiuk, confirmó oficialmente que el equipo no se presentará a disputar el encuentro y explicó los motivos de la determinación. «No se va a jugar porque los jugadores psicológicamente están muy afectados y físicamente tampoco están en condiciones de salir a la cancha», advirtió el titular de la entidad formoseña, trasladando la resolución definitiva al Consejo Federal de la AFA.

Con el aval del organismo rector del fútbol del interior, la dirigencia del Cacique elevó una nota formal ante la terna arbitral —encabezada por el juez posadeño Franco Rioja— para formalizar la suspensión por falta de garantías, tras lo cual la delegación emprendió el regreso hacia Formosa pasado el mediodía.

En el plano deportivo, Municipal de Laishí llegaba a este compromiso con una ventaja de 4-1 obtenida en el partido de ida disputado en Herradura. Con la suspensión confirmada, el futuro de la llave y las eventuales sanciones quedarán ahora en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Por su parte, el Club Huracán de Goya difundió un comunicado en el que repudió los hechos vandálicos y buscó deslindar responsabilidades institucionales. En paralelo, desde Formosa, el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, expresó su respaldo absoluto a la delegación agredida y condenó los hechos de violencia que empañan el desarrollo del fútbol del interior.

FOTO 1: El rostro de un integrante del plantel de Municipal muestra las huellas de la cobarde agresión. La policía goyana en ningún momento brindo cobertura de seguridad a la delegación formoseña.

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FOTO 2: La Liga Formoseña de Fútbol se solidarizó con Municipal y repudió la violencia de todo tipo en el fútbol.

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