TABLITA DE PIRANÉ FRENTE  A JUVENTUD DE CLORINDA

En la localidad de Pirané, este domingo desde las 17, el local Tablita recibirá a Juventud de Clorinda, por la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. El juego tendrá lugar en el estadio Carlos Ismael Strong de la Liga Piranense de Fútbol, y el árbitro central será Daniel Ebel de la Liga Formoseña de Fútbol. FOTO: Plantel del Deportivo Tablita que comienza a competir en el Regional Amateur.

Tablita debutará en el torneo, con la premisa de dejar los tres puntos en casa. Por su parte Juventud buscará rehabilitarse tras caer en Clorinda frente a Defensores del Rosario por 2-1.

Los detalles

Domingo 2 de Noviembre

Deportivo Tablita- Juventud de Clorinda

Horario:17

Arbitro: Daniel Ebel

Líneas: Edgardo Andrés y Jean Capra

Todos de la Liga Formoseña de Fútbol

Estadio: Carlos Ismael Strong- Ciudad de Formosa

 

 

 

 

