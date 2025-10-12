Rugby

Tacurú sumó su cuarta corona al derrotar a Caza y Pesca de Formosa

Porreddeportiva

Oct 12, 2025

REGIONAL DE ASCENSO

 

(Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby) El elenco misionero, se impuso con autoridad ante Caza y Pesca de Formosa por 54 a 18, en la final del Regional B de Rugby del NEA 2025, disputado en cancha de Aranduroga Rugby Club de la ciudad de Corrientes, donde se definieron varios títulos.

Tacurú sacó adelante un partido que fue al principio parejo, pero en el complemento marco diferencias para poder festejar.

Así llega con otro entusiasmo al cuadrangular del repechaje por el Ascenso a la elite.

El conjunto formoseño Caza y Pesca, también jugará el cuadrangular junto a Aguará Rugby & Hockey Club y Rowing Rugby – CAPRI.

FOTO 1: Un pasaje del juego en que Caza y Pesca cayó frente a Tacurú en la capital correntina.

 

 

 

