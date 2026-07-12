TARAGUY GANÓ Y ES PUNTERO EN EL REGIONAL DE RUGBY, PERDIÓ AGUARÁ

La sexta fecha del XXVI Torneo Regional de Rugby del NEA ratificó el gran presente de Taraguy. En su propio terreno, el puntero e invicto del certamen superó a San Patricio por un ajustado 34 a 30. Los «Cuervos» marcaron la diferencia gracias a su contundencia en los momentos clave, logrando resistir los embates de la visita. Con este resultado, Taraguy llegará con el ánimo en alto a su próximo compromiso frente a Sixty en Villa Fabiana.

La contracara de la jornada fue Aguará de Formosa. El conjunto formoseño mostró un rendimiento lejano a su mejor versión y sufrió una categórica derrota por 48 a 7 ante CURNE en la ciudad de Resistencia. En otros partidos del grupo, Aranduroga venció con lo justo a Regatas por 31 a 27, mientras que San José apabulló a CAPRI con un contundente 70 a 17.

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Tabla de posiciones

Taraguy – 28 pts

Aranduroga – 24 pts

San Patricio – 18 pts

CURNE – 17 pts

CURDA – 14 pts

San José – 14 pts

Sixty – 10 pts

Aguará – 9 pts

Regatas – 7 pts

CAPRI – 0 pts

(Nota: CURDA y Sixty completan la fecha este domingo).

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Próxima fecha (7ma)

Sixty vs. Taraguy

CAPRI vs. Regatas

Aguará vs. Aranduroga

San Patricio vs. CURDA

CURNE vs. San José

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FOTO: Un pasaje del duelo entre CURNE y Aguará en la tarde sabatina

en la capital chaqueña.

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