TARAGUY GANÓ Y ES PUNTERO EN EL REGIONAL DE RUGBY, PERDIÓ AGUARÁ
La sexta fecha del XXVI Torneo Regional de Rugby del NEA ratificó el gran presente de Taraguy. En su propio terreno, el puntero e invicto del certamen superó a San Patricio por un ajustado 34 a 30. Los «Cuervos» marcaron la diferencia gracias a su contundencia en los momentos clave, logrando resistir los embates de la visita. Con este resultado, Taraguy llegará con el ánimo en alto a su próximo compromiso frente a Sixty en Villa Fabiana.
La contracara de la jornada fue Aguará de Formosa. El conjunto formoseño mostró un rendimiento lejano a su mejor versión y sufrió una categórica derrota por 48 a 7 ante CURNE en la ciudad de Resistencia. En otros partidos del grupo, Aranduroga venció con lo justo a Regatas por 31 a 27, mientras que San José apabulló a CAPRI con un contundente 70 a 17.
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Tabla de posiciones
Taraguy – 28 pts
Aranduroga – 24 pts
San Patricio – 18 pts
CURNE – 17 pts
CURDA – 14 pts
San José – 14 pts
Sixty – 10 pts
Aguará – 9 pts
Regatas – 7 pts
CAPRI – 0 pts
(Nota: CURDA y Sixty completan la fecha este domingo).
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Próxima fecha (7ma)
Sixty vs. Taraguy
CAPRI vs. Regatas
Aguará vs. Aranduroga
San Patricio vs. CURDA
CURNE vs. San José
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FOTO: Un pasaje del duelo entre CURNE y Aguará en la tarde sabatina
en la capital chaqueña.