Taraguy no dejó dudas y ganó de visitante y Sixty se quedó con un partido importante

TORNEO REGIONAL DEL NEA

Luego de la postergación por las lluvias se disputaron los dos partidos pendientes de la 6ta fecha, la que marcó el inicio de la segunda fase.

Taraguy venció a domicilio a San Patricio (FOTO) por 27 a 17, con una destacada actuación de los delanteros cuervos.

Mientras que, en un partido cerrado, Sixty en su casa, supero a Aranduroga Rugby Club 37 a 32, para mantenerse prendido en la lucha.

Recordemos que la fecha se había iniciado el 14 de junio, con los partidos: San José 21 – CURDA 19; Aguará 21 – Regatas 17 y CAPRI 0 – CURNE 83.

De acuerdo a estos resultados, las posiciones entonces quedaron de la siguiente manera:

Posiciones

Zona A: 1°) CURNE 25; 2°) Aranduroga 14; 3°) Regatas de Resistencia. 10; 4°) Sixty 10; 5°) CAPRI 1.

Zona B: 1°) Taraguy 22; 2°) CURDA 14; 3°) San José 13; 4°) San Patricio 8; 5°) Aguará 6.

La próxima fecha, 7ma fecha: 5/7: Aranduroga vs. Aguará; San José vs. Sixty; Taraguy vs. CURDA; San Patricio vs. CURNE; Regatas vs. CAPRI. (Texto y foto- Gentileza de Tiempo de Rugby).