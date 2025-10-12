Tarde de finales, para hacer historia

RUGBY
El Regional de Rugby del NEA 2025 busca un nuevo campeón, dos viejos conocidos, los dos más ganadores del certamen, vuelven a verse las caras en la definición. CURNE campeón defensor, busca su cuarta al hilo y su 11er título. Mientras que Taraguy con 9 títulos quiere igualar en el historial y cortar la racha amarilla. Todo puede suceder, los antecedentes del año y de la historia, resumidos en 80 minutos para ver buen rugby.
El año pasado, CURNE superó 18 a 14 en un ajustado encuentro, dirigido también por el misionero Leandro Peker.
Con respecto a la primera división, se jugarán también este sábado en cancha de Aranduroga otros partidos para definir posiciones para la temporada 2026.
Mientras que a las 14.30, se disputará la gran final del Regional de Ascenso entre Tacurú y Caza y Pesca de Formosa (FOTO), que quieren volver a la elite.
También la definición del sábado, tiene otras dos finales, el Regional en Intermedia, con los mismos protagonistas.
En tanto que las finales del Oficial de la URNE, buscará al nuevo campeón en Pre intermedia y Menores de 19.
El domingo se reserva para la definición de la Copa URNE en las tres divisiones de Menores 17,16 y 15 años.
PROGRAMACION
REGIONAL NEA 2025
Sábado 11
Primera división
FINAL: 16.30: CURNE vs. Taraguy. Referee: Leandro Peker. Cancha 1
3°y 4°Puesto: 14.30: San José vs. Regatas. Referee: Braian Gómez. Cancha 1
5°y 6°Puesto: 12.30: Aranduroga vs. CURDA. Referee: Nicolás Gavilán. Cancha 2.
Intermedia:
FINAL: 12.30: CURNE vs. Taraguy. Referee: César Medina. Cancha 1.
Primera – Ascenso
FINAL: 14.30: Tacurú vs. Caza y Pesca de Formosa. Referee: Juan B. Zubieta. Cancha 2
OFICIAL DE LA URNE 2025
Pre intermedia
FINAL – 10.30: CURNE vs. Taraguy. Referee: Javier Phillipon. Cancha 2.
Menores de 19
FINAL – 10.30: Taraguy vs. Regatas. Referee: Rodrigo Sauco. Cancha 3.
DOMINGO 12
TORNEO OFICIAL MENORES URNE 2025
Menores de 17
Final Oro: 16.30: Aranduroga vs. San Patricio. Referee: Richard Poniatychin. Cancha 1
Final Plata: 13: Regatas vs. Taraguy. Referee: Alejandro Gaviraghi. Cancha 2.
Menores de 16
Final Oro: 14.45: Aranduroga vs. Taraguy. Referee: Joaquín Romero. Cancha 1
Final Plata: 11.15: CURNE vs. Regatas. Referee: Héctor Morales. Cancha 2
Menores de 15
Final Oro: 13: Taraguy vs. Aranduroga. Referee: Alexis Fernandez. Cancha 1.
Final Plata: 11.15: CURNE vs. Regatas. Referee: Nicolas Britos. Cancha 3.