Fútbol

TATANÉ Y LAISHÍ JUEGAN POR EL TÍTULO DE LA “B”

Porreddeportiva

Nov 29, 2025

 

Los equipos del Deportivo Tatané y Estrellas de Laishí, disputarán este sábado el partido que consagrará al campeón de la categoría B 2025 de la Liga Formoseña de Fútbol. El juego tendrá lugar en el estadio Defensores de Evita, en el barrio San Antonio, y comenzará a las 16:15.

Deportivo Tatané y Estrellas de Laishí, lograron quedarse con los boletos para jugar el año próximo en Primera A. Tatané ganó el segundo boleto en el cuadrangular final, y Lashí se adueñó del primer pasaje al ganar la fase de clasificación.

 

 

 

 

Por reddeportiva

