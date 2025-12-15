TFA: ASCENDIÓ ATLÉTICO RAFAELA

San Martín de Formosa perdió por 1-0 ante el Atlético Rafaela, en el partido jugado este domingo en la provincia de Santa Fe, por la vuelta de la final de la Reválida del Torneo Federal A. El global quedó 2-0 a favor del local (había ganado en Formosa 1-0), y de esa manera se quedó con el segundo ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino, categoría al que regresa luego de 13 meses.

El único gol del cotejo fue obra del mediocampista mendocino Facundo Sola, que a los 9´del primer tiempo, tras controlar un centro enviado por Matías Martinez, en plena area chica sacó una volea seca para dejar sin posibilidades al golero Kevin Humeler, y establecer el definitivo 1-0. El estadio Monumental colmado al limite de sus posibilidades, fue una fiesta, el resuiltado más allá de algunas aproximaciones del conjunto formoseño, no se altero hasta el pitazo final del árbitro mercedeño José Manuel Diaz.

Ascendió Atlético Rafaela, el equipo dirigido por Iván Juarez, tuvo una campaña regular, nunca perdió de local, y vuelve a la Primera Nacional, una categoría en la que militó hasta 13 meses. Lo de San Martín, fue bueno, con sus armas llegó a la final, perdió en buena ley, y ahora ya comienza a pensar en el juego con Racing de Avellaneda por los 32 avos de la Copa Argentina.

FOTO: San Martín perdió en Rafaela, y no pudo concretar el sueño del ascenso a la Primera Nacional. El Franjeado jugará con Racing por la Copa Argentina, y luego se pondrá en campaña de cara al Torneo Federal 2026.