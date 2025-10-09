TFA: CUATERNA ARBITRAL DE CORRIENTES PARA SAN MARTÍN- SOL DE MAYO DE VIEDMA

El Consejo Federal de la AFA informó en la tarde de este miércoles, que una cuarterna de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) será la encargada de controlar el juego de vuelta de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2025, entre San Martín de Formosa y Sol de Mayo de Viedma (Río Negro). El duelo se escenificará el domingo 12, desde las 15, en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña. El juez principal será: Leonardo Enmanuel Billanueva.

En el partido de ida, en Viedma, ganó Sol de Mayo por 2-1. En la revancha el Franjeado con imponerse por la mínima diferencia podrá seguir en carrera, teniendo en cuenta que posee ventaja deportiva. La delegación rionegrina llegará a Formosa el sábado en horas tempranas.

—

Detalles

Domingo 12 de Octubre

San Martín- Sol de Mayo de Viedma

Horario: 15

Arbitro: Leonardo Enmanuel Billalba

Líneas: Sergio Pérez y Nicolás Sosa

Cuarto árbitro: Andrés Franco (Todos de Corrientes)

Estadio: 17 de Octubre del barrio San Francisco- Ciudad de Formosa

Juego de ida: Sol de Mayo 2- San Martín 1

—

FOTO: San Martín y Sol de mayo, volverán a medirse, esta vez en la cancha del equipo formoseño. El triunfador seguirá en competencia por el segundo ascenso a la Primera Nacional.