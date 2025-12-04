Federal

TFA: DETALLES DEL JUEGO ENTRE SAN MARTÍN Y ATLÉTICO RAFAELA

Dic 4, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles que el colegiado tandilense Diego Saúl Novelli fue designado para dirigir el juego de ida de la final de la Reválida del Torneo Federal A, entre San Martín y 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe). El compromiso tendrá lugar el domingo 7, desde las 17:05, en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña. FOTO 1: El Franjeado buscará un gran triunfo jugando en casa y ante su público. Se aguarda un lleno total del 17 de Octubre.

La revancha será una semana después en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela. En la serie no habrá ventaja deportiva, y en caso de igualdad en puntos y goles al término de la serie, habrá definición desde el punto penal para consagrar al segundo ascendido a la Primera Nacional del fútbol argentino.

Los detalles

Domingo 7 de Diciembre

Partido de ida- Final de la Reválida

San Martín- Atlético Rafaela

Horario: 17:05

Arbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil- Buenos Aires)

Líneas: Joaquín Badano (Saladillo- Buenos Aires) y Guillermo Yacante (Luján-Buenos Aires).

Cuarto árbitro: Lautaro Paletta (Tandil- Buenos Aires)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

FOTO 2: Promoción del choque entre San Martín y Atlético Rafaela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

