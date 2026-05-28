TFA: EL DOMINGO SOL DE AMÉRICA RECIBIRÁ A JUVENTUD ANTONIANA

Sol de América y Juventud Antoniana de Salta protagonizarán este domingo un duelo de alto voltaje técnico y estratégico, válido por la undécima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. El encuentro, programado para las 15:30, en el estadio del Lote 34 en la ciudad de Formosa, pondrá frente a frente a dos animadores directos del certamen que buscan consolidar sus aspiraciones de clasificación y dar el zarpazo hacia la cima del grupo.

El conjunto formoseño, comandado tácticamente por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola, llega al compromiso en la tercera posición con 16 unidades. Tras cumplir con su jornada libre, el «Solense» buscará capitalizar el fresco despliegue físico de sus dirigidos para plasmar en cancha esa regularidad colectiva que ha exhibido en sus últimas presentaciones. Para el dueño de casa, los tres puntos en juego representan no solo la posibilidad de acortar distancias con la vanguardia, sino también la oportunidad de cobrarse revancha del partido de ida, donde cayeron por 2-1 en suelo salteño.

Por su parte, el «Santo» llega con el envión anímico en alza tras propinarle un sólido 2-0 a Sarmiento de Resistencia en la capital salteña. Ubicado en el cuarto peldaño con 14 puntos, el cuadro antoniano ratifica su chapa de rival de fuste y buscará revalidar sus credenciales en condición de visitante, una localía ajena donde suele plantarse con personalidad para disputar la posesión del balón.

Las acciones en el terreno de juego estarán bajo la estricta mirada del colegiado principal Lucas Nicolás Cavallero, oriundo de Totoras. Las bandas estarán cubiertas por los asistentes Hugo Fleitas y Robertino Rosas, mientras que Franco Riojas completará el cuerpo arbitral como cuarto juez. Cabe destacar que en esta jornada el certamen tendrá fecha libre para San Martín de Formosa, lo que añade una presión extra para que Sol de América defienda el honor de la localía provincial.

FOTO: Sol de América irá por un triunfo ante los salteños y de esa manera mantener intacta la intención de llegar otra vez a la punta de la Zona 2.