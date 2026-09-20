TFA: EN EL CIERRE DE LA ZONA A SOL SERÁ LOCAL Y SAN MARTÍN JUGARÁ EN POSADAS

Hoy será un domingo con una novena y última fecha de la Zona A (Fase Campeonato) del Torneo Federal A 2026 que se jugará íntegramente en simultáneo. Para los equipos formoseños, la jornada representa realidades distintas: Sol de América buscará sellar su clasificación en casa, mientras que San Martín, ya con el pasaporte asegurado, cerrará su participación en Misiones ante la pantalla nacional.

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Sol de América se juega el todo

por el todo en el Lote 34

En la capital formoseña, Sol de América (15 puntos) recibirá a 9 de Julio de Rafaela (13 puntos) desde las 15. El conjunto dirigido por Ricardo Parola llega con la confianza en alto y la firme convicción de dejar los tres puntos en casa para abrochar el pase a la siguiente instancia. Para este duelo crucial, se espera un gran marco de público que acompañe al equipo solense.

El cuarteto arbitral:

Árbitro principal: Fernando Rekers (Córdoba).

Asistente 1: Guido Córdoba (Concordia).

Asistente 2: Rodrigo Garcilano (Victoria).

Cuarto árbitro: Alexis Caisson (María Grande).

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San Martín busca estirar su

buen presente en Posadas

Por su parte, San Martín (16 puntos) viaja a la tierra colorada con la tranquilidad de tener el boleto en el bolsillo. El «Franjeado» visitará en el estadio Ernesto «Tito» Cucchiaroni al colista de la zona, Bartolomé Mitre (4 puntos). El encuentro entre el elenco formoseño y el «Auriazul» misionero contará con una cobertura de lujo, ya que será transmitido en directo para todo el país por la señal de Fox Sports.

El cuarteto arbitral (comitiva de Santiago del Estero):

Árbitro principal: Federico Acosta.

Asistente 1: Emilio Maguna.

Asistente 2: Néstor Cáceres.

Cuarto árbitro: Alex Zerda.

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FOTO: Sol de América irá ante el León santafesino por una victoria que lo deposite en la siguiente etapa.

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