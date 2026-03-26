TFA: FRANCISCO ACOSTA CONTROLARÁ EL JUEGO ENTRE ANTONIANA-SOL DE AMÉRICA

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la cuaterna arbitral que controlará las acciones entre Juventud Antoniana y Sol de América de Formosa, por la segunda fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. El colegiado santiagueño Francisco Martín Acosta, será el juez principal, del choque que tendrá lugar el viernes a las 22, en la capital salteña.
Será el debut de Sol de América en el certamen. Los dirigidos por Omar Larroza y Ricardo Parola, estarán viajando hoy con destino a la sede del cotejo. FOTO: Plantel y cuerpo técnico solense que afrontará el Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol argentino.
Todos los detalles
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Viernes 27 de marzo
Juventud Antoniana- Sol de América de Formosa
Horario: 22
Árbitro: Francisco Martin Acosta (Santiago del Estero)
Asistente 1: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)
Asistente 2: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)
Cuarto árbitro: Walter Augusto Cardozo (Jujuy)
Estadio: Padre Ernesto Martearena- Ciudad de Salta
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El resto de la programación
Sábado 28 de marzo
Defensores de Vilelas (Chaco)- Tucumán Central (Tucumán)
Horario: 16
Árbitro: Franco Sebastián Rioja (Posadas)
Asistente 1: Cristian Herrera (Alcorta)
Asistente 2: Pablo Alberto Ramírez (Totoras)
Cuarto árbitro: Bruno Cejas (Rosario)
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Domingo 29 de marzo
Bartolomé Mitre- Boca Unidos de Corrientes
Horario: 16:30
Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)
Asistente 1: Guido Córdoba (Concordia)
Asistente 2: Paula Soledad Eisenacht (Nogoyá)
Cuarto árbitro: María Soledad Ríos (Resistencia)
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Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero)- Sarmiento de Resistencia (Chaco)
Horario:18
Árbitro: Cesar Antonio Ceballo (Liga: Córdoba)
Asistente 1: Luciano Agustín Díaz (Liga: Salta)
Asistente 2: Dalma Pérez (Liga: Córdoba)
Cuarto árbitro: Mario Facundo Rojo Casal (Liga: Deán Funes)
Libre: San Martín de Formosa
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