TFA: FRANCISCO ACOSTA CONTROLARÁ EL JUEGO ENTRE ANTONIANA-SOL DE AMÉRICA

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la cuaterna arbitral que controlará las acciones entre Juventud Antoniana y Sol de América de Formosa, por la segunda fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. El colegiado santiagueño Francisco Martín Acosta, será el juez principal, del choque que tendrá lugar el viernes a las 22, en la capital salteña.

Será el debut de Sol de América en el certamen. Los dirigidos por Omar Larroza y Ricardo Parola, estarán viajando hoy con destino a la sede del cotejo. FOTO: Plantel y cuerpo técnico solense que afrontará el Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol argentino.

Todos los detalles

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Viernes 27 de marzo

Juventud Antoniana- Sol de América de Formosa

Horario: 22

Árbitro: Francisco Martin Acosta (Santiago del Estero)

Asistente 1: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)

Asistente 2: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Cuarto árbitro: Walter Augusto Cardozo (Jujuy)

Estadio: Padre Ernesto Martearena- Ciudad de Salta

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El resto de la programación

Sábado 28 de marzo

Defensores de Vilelas (Chaco)- Tucumán Central (Tucumán)

Horario: 16

Árbitro: Franco Sebastián Rioja (Posadas)

Asistente 1: Cristian Herrera (Alcorta)

Asistente 2: Pablo Alberto Ramírez (Totoras)

Cuarto árbitro: Bruno Cejas (Rosario)

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Domingo 29 de marzo

Bartolomé Mitre- Boca Unidos de Corrientes

Horario: 16:30

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Asistente 1: Guido Córdoba (Concordia)

Asistente 2: Paula Soledad Eisenacht (Nogoyá)

Cuarto árbitro: María Soledad Ríos (Resistencia)

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Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero)- Sarmiento de Resistencia (Chaco)

Horario:18

Árbitro: Cesar Antonio Ceballo (Liga: Córdoba)

Asistente 1: Luciano Agustín Díaz (Liga: Salta)

Asistente 2: Dalma Pérez (Liga: Córdoba)

Cuarto árbitro: Mario Facundo Rojo Casal (Liga: Deán Funes)

Libre: San Martín de Formosa

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