TFA: GANÓ SAN MARTÍN Y FORMA PARTE DEL LOTE DE PUNTEROS

El Franjeado logró un convincente triunfo sobre Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires), por 3-1, en un compromiso cumplido este domingo en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, por la cuarta fecha de la Zona B de la ronda Campeonato del Torneo Federal A 2025. Los goles del conjunto conducido por Martín Martos fueron conquistados por: Oscar Chiquichano (7´PT), Marcelo Bobadilla (18´ST) y Brian Peralta (35´ST), mientras que el transitorio empate para la visita fue obra de Alejandro Aquino (12´ST). Dirigió el colegiado José Darío Sandoval, oriundo de la provincia de Entre Ríos.

En un partido parejo en su primer tramo, San Martín debió bregar mucho para abrir el marcador, y tras la paridad rival, logró en la segunda etapa consolidar un triunfo que lo ubica en el lote de punteros, con 9 unidades. En la fecha venidera, visitara a Juventud Antoniana de Salta. FOTO: San Martín hizo un partido inteligente en el segundo tiempo y logró superar a un rival complicado como Independiente de Chivilcoy.

—

Los resultados de la fecha 4

de la Zona B Campeonato

San Martín de Formosa 3- Independiente de Chivilcoy 1

Gimnasia de Chivilcoy 1- Juventud Antoniana de Salta 0

Sarmiento de La Banda 0- 9 de Julio de Rafaela 0

Belgrano de San Francisco 1- Douglas Haig de Pergamino 0

Libre: Atlético Rafaela de Santa Fe

—

Tabla de posiciones- Gentileza: Sitio Ascenso del Interior