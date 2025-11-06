TFA: JOSÉ DARÍO SANDOVAL DIRIGIRÁ ATENAS DE RIO CUARTO- SAN MARTIN

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles que el juego entre San Martín de Formosa y Atenas de Río Cuarto (Córdoba), será dirigido por el árbitro concordiense José Darío Sandoval. El juego corresponde a la ida de los Cuartos de Final de la Reválida, se jugará el sábado 8, desde las 18:30, en el estadio 9 de Julio en el sur de la provincia mediterránea. El compromiso de vuelta se cumplirá el 16 de noviembre en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña. FOTO: José Darío Sandoval, uno de los árbitros con mayor experiencia que dirige en el Federal A. Dirigió en varias oportunidades a equipos formoseños, incluido San Martín.

El franjeado dirigido por Marcelo Rubino viene de eliminar a Costa Brava de General Pico (La Pampa) por un global de 3-2, y es un firme candidato a pujar por el segundo ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. De no surgir novedades de último momento la delegación formoseña emprenderá el viernes el viaje a Río Cuarto.

El Sportivo y Biblioteca Atenas, llamado simplemente Atenas en el mundo del fútbol, es uno de los clubes más fuerte de Río Cuarto, y el único representante cordobés que sigue en carrera en el Federal A 2025. Viene de eliminar a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) por un global de 2-0, y oficial de local en el coqueto estadio 9 de Julio, un escenario con capacidad para 7.000 espectadores, y un campo de juego de 102 x 70.

Es importante señalar que San Martín mantiene ventaja deportiva, y en caso de empate en puntos y goles, accederá a la siguiente ronda.

—

Detalles

Sábado 8 de Noviembre

Atenas de Rio Cuarto- San Martín de Formosa

Horario: 18:30

Arbitro: José Darío Sandoval (Concordia- Entre Ríos)

Líneas: Guido Córdoba (Concordia) y Maximiliano Mpya (Santa Fe)

Cuarto árbitro: Lautaro Castañola (Nogoya- Entre Ríos)

Estadio: 9 de Julio- Ciudad de Río Cuarto

—