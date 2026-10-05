TFA: La fiesta de San Martín y el  duro golpe de Sol de América

El Torneo Federal A entregó una jornada de emociones extremas para el fútbol formoseño. En una tarde donde se definían los pases clave de los Cuartos de Final, San Martín logró una emotiva clasificación a las Semifinales tras resistir y empatar ante su gente, mientras que Sol de América sufrió una durísima eliminación en la Patagonia que lo obliga a buscar el ascenso por el camino más largo.

San Martín: un empate

con sabor a Semifinales

En el estadio 17 de Octubre, el ambiente era de pura expectativa. San Martín saltaba a la cancha con la ventaja del partido de ida, pero el trámite no iba a ser sencillo. Atenas de Río Cuarto golpeó primero y sembró la incertidumbre a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Castro capturó un rebote del golero Kevin Humeller y puso el 1-0 para los cordobeses.

Lejos de desesperarse, el «Franjeado» batalló y encontró el desahogo en el complemento. A los 22 minutos de la segunda mitad, Mauro Siergiejuk marcó el 1-1 definitivo tras desviar la trayectoria de un envió de Gervasio Núñez. El grito sagrado desató la fiesta en las tribunas y selló el 2-1 en el marcador global. Con el pitazo final del árbitro Guillermo González, San Martín se metió entre los cuatro mejores del torneo y ahora se jugará el pase a la final por el primer ascenso ante Olimpo de Bahía Blanca. Atenas, por su parte, deberá conformarse con el Reclasificatorio.

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Sol de América: tarde

Negra en la Patagonia

La otra cara de la moneda se vivió a miles de kilómetros, en la lejana Patagonia. Sol de América visitaba a Cipolletti con la ilusión de defender el gol de ventaja conseguido en Formosa, pero se encontró con una ráfaga local que demolió sus planes en apenas media hora.

El conjunto rionegrino salió decidido y liquidó la historia rápidamente con goles de Federico Acevedo (4´PT), Andrés Almirón (7´PT) y un doblete de Martín Peralta (21´ y 32´PT). En el segundo tiempo, Gonzalo Lucero y Enzo Vallejos ampliaron la cuenta para decretar un lapidario 6-1. El gol del honor para el «Solense» lo anotó Facundo Mendoza a los 11 minutos del complemento. El juego fue controlado por el colegiado Marcos Luizzi (Ayacucho),

Con un global de 6-2 en contra, el equipo dirigido por Ricardo Parola se despidió de la ruta directa. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos: Sol de América jugará la Reválida ante Juventud Unida Universitaria de San Luis, donde buscará reponerse del golpe y seguir peleando por el sueño del ascenso.

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FOTO 1: San Martín sigue su marcha en la búsqueda del primer ascenso a la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Rubino empató con Atenas en un duro compromiso.

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FOTO 2: El extenuante viaje a Río Negro selló la suerte de Sol de América. Perdió sin atenuantes ante Cipolletti.

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