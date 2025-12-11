TFA: MARCOS LUIZZI DIRIGIRÁ ATLÉTICO RAFAELA- SAN MARTÍN

El Consejo Federal de la AFA confirmó en la tarde del jueves el quinteto arbitral que tendrá a cargo el control del juego entre Atlético Rafaela y San Martín de Formosa, por la vuelta de la final de la Reválida del Torneo Federal A. El ayacuchense Marcos Ignacio Liuzzi (FOTO) será el juez principal del cruce que tendrá lugar el domingo desde las 18:30, en el estadio Monumental, en la provincia de Santa Fe.

Liuzzi, fue el árbitro de la derrota Franjeada ante Ciudad de Bolívar por 4-1, en el partido revancha de Cuartos de Final. Es importante recordar que en la ida la victoria fue para el Atlético Rafaela por 1-0, y que empatando o ganando logrará el segundo ascenso a la Primera Nacional, en tanto que San Martín tendrá que ganar, para forzar una definición desde el punto penal.

Todos los detalles

Domingo 14 de Diciembre

Atlético Rafaela- San Martín de Formosa

Horario: 18:30

Arbitro: Marcos Ignacio Luizzi (Ayacucho)

Líneas: Martín Nardelli (Luján) y Oscar Bono (Junín)

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti (Casilda)

Quinto árbitro: Antonella Pajón (Pergamino)

Estadio: El Nuevo Monumental- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)

Partido de ida: San Martín 0- Atlético Rafaela 1

