Federal

TFA: MARCOS LUIZZI DIRIGIRÁ ATLÉTICO RAFAELA- SAN MARTÍN

Porreddeportiva

Dic 11, 2025

 

 

 

El Consejo Federal de la AFA confirmó en la tarde del jueves el quinteto arbitral que tendrá a cargo el control del juego entre Atlético Rafaela y San Martín de Formosa, por la vuelta de la final de la Reválida del Torneo Federal A. El ayacuchense Marcos Ignacio Liuzzi (FOTO) será el juez principal del cruce que tendrá lugar el domingo desde las 18:30, en el estadio Monumental, en la provincia de Santa Fe.

Liuzzi, fue el árbitro de la derrota Franjeada ante Ciudad de Bolívar por 4-1, en el partido revancha de Cuartos de Final. Es importante recordar que en la ida la victoria fue para el Atlético Rafaela por 1-0, y que empatando o ganando logrará el segundo ascenso a la Primera Nacional, en tanto que San Martín tendrá que ganar, para forzar una definición desde el punto penal.

Todos los detalles

Domingo 14 de Diciembre

Atlético Rafaela- San Martín de Formosa

Horario: 18:30

Arbitro: Marcos Ignacio Luizzi (Ayacucho)

Líneas: Martín Nardelli (Luján) y Oscar Bono (Junín)

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti (Casilda)

Quinto árbitro: Antonella Pajón (Pergamino)

Estadio: El Nuevo Monumental- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)

Partido de ida: San Martín 0- Atlético Rafaela 1

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Federal

FINALMENTE, JOSÉ MANUEL DÍAZ DIRIGIRÁ: RAFAELA- SAN MARTÍN

Dic 12, 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SAN MARTÍN NO PUDO EN CASA CON ATLÉTICO RAFAELA

Dic 8, 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN HOY ES FORMOSA Y RECIBE AL ATLÉTICO RAFAELA

Dic 7, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN JUEGA EN CHIVILCOY

12 de diciembre de 2025 reddeportiva
Federal

FINALMENTE, JOSÉ MANUEL DÍAZ DIRIGIRÁ: RAFAELA- SAN MARTÍN

12 de diciembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

La Liga entregó diplomas y certificaciones a los árbitros formoseños

11 de diciembre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: MARCOS LUIZZI DIRIGIRÁ ATLÉTICO RAFAELA- SAN MARTÍN

11 de diciembre de 2025 reddeportiva