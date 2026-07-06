TFA: SAN MARTÍN A LA SIGUIENTE FASE Y SOL DE AMÉRICA GANÓ EN TUCUMÁN

El fútbol de nuestra provincia ratificó su gran presente en la tercera categoría del balompié nacional. Tras disputarse la decimosexta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, Formosa celebra la clasificación anticipada de San Martín a la Fase Campeonato y se ilusiona con el enorme paso que dio Sol de América en tierras tucumanas para quedar a las puertas de la gloria.

A falta de solo dos jornadas para el cierre de la etapa de grupos, el panorama es altamente positivo para las instituciones de nuestra capital

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San Martín 0 – Juventud Antoniana 0:

Objetivo cumplido en el «17 de Octubre»

En nuestra ciudad capital, el ambiente era de final. San Martín sabía que un punto bastaba para asegurar el pasaporte y pese a la fría tarde y lo pobre del espectáculo, la fiesta fue completa en el barrio San Francisco, tras el 0-0 definitivo. El partido tuvo un trámite chato, friccionado y con pierna fuerte en cada sector del campo de juego. El talento escaseó, pero la entrega del Franjeado estuvo a la altura de lo que exigía el compromiso frente a un duro rival salteño.

Con el empate en cero, el equipo comandado por Marcelo Rubino alcanzó las 27 unidades y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

El árbitro cordobés Jonatan Correa tuvo una actuación discreta, bajo la lupa del público formoseño por fallos divididos que sembraron algunas dudas en la tarde.

Ya clasificado entre los mejores del país, el Franjeado viajará en la fecha 17 a Santiago del Estero para defender su liderato ante el escolta, Sarmiento de La Banda.

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Tucumán Central 0 – Sol de América 1

Un «Solazo» en el Jardín de la República

La gran nota de la jornada la dio el Solense. En una condición de visitante siempre compleja para los equipos del norte, los dirigidos por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola se trajeron tres puntos de oro que valen media clasificación. El Héroe fue el centrocampista rosarino Sebastián Nicolás Jiménez que madrugó a todos a los 10 minutos de la primera etapa con un remate certero que sentenció el 1-0 definitivo.

Con el arbitraje del catamarqueño Maximiliano Jerez, Sol de América supo replegarse, aguantar la embestida local y abrochar un triunfo vital que lo consolida en el tercer puesto con 23 puntos. El Sol de América regresará a nuestra provincia para recibir en la fecha 17 en su estadio al irregular Boca Unidos de Corrientes, con la gran oportunidad de sellar su boleto definitivo ante nuestra gente.

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Resultados fecha 16

En Formosa: San Martín 0- Juventud Antoniana de Salta 0

En Tucumán Central: Tucumán Central 0- Sol de América 1

En Corrientes: Boca Unidos 2- Sarmiento de Resistencia 0

Defensores de Vilelas 3- Sarmiento de La Banda 0

Libre: Bartolomé Mitre de Posadas

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Próxima fecha-17

En Formosa: Sol de América- Boca Unidos

En Santiago del Estero: Sarmiento de La Banda- San Martín

En Misiones: Bartolomé Mitre de Posadas- Defensores de Vilelas

En Salta: Juventud Antoniana- Tucumán Central

Libre: Sarmiento de Resistencia

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FOTO 1: Formación de San Martín que el domingo selló el pasaje a la Ronda Campeonato del Federal A.

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FOTO 2: En la capital del Jardín de la República, Sol de América dio el gran golpe al ganarle a Tucumán Central.

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