TFA: SAN MARTÍN DEBUTARÁ FRENTE A VILELAS, Y SOL TENDRÁ FECHA LIBRE

El día llegó. En el mediodía del 3 de Marzo de 2026, se realizó el fixture del Torneo Federal A 2026. El torneo ofrece 2 ascensos a la Primera Nacional y 4 descensos al Torneo Regional. Arrancará el 22 de Marzo. En cuanto a los equipos formoseños de San Martín y Sol de América, es importante señalar: El Franjeado debutará en su estadio 17 de Octubre recibiendo a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), en tanto que el solense tendrá fecha libre. El primer cruce entre San Martín y Sol de América será el 26 de abril por la fecha 6 en el barrio San Francisco, y la vuelta se producirá en la fecha 15 el 28 de junio en el Lote 34. FOTO: San Martín y Sol de América, volverán a ser las cartas del fútbol formoseño en la tercera categoría del futbol argentino.

ZONA 2

Fecha 1 (22 de Marzo)

Sarmiento (Resistencia) – Juventud Antoniana (Salta)

Boca Unidos (Corrientes) – Sarmiento (La Banda)

Tucumán Central – Bartolomé Mitre (Posadas)

San Martín (Formosa) – Defensores (Puerto Vilelas)

LIBRE: Sol de América (Formosa).

—

Fecha 2 (29 de Marzo)

Defensores – Tucumán

Mitre – Boca Unidos

Sarmiento (LB) – Sarmiento (R)

Juventud Antoniana – Sol de América

LIBRE: San Martín.

—

Fecha 3 (5 de Abril)

Sol de América – Sarmiento (LB)

Sarmiento (R) – Mitre

Boca Unidos – Defensores

Tucumán – San Martín

LIBRE: Juventud Antoniana.

—

Fecha 4 (12 de Abril)

San Martín – Boca Unidos

Defensores – Sarmiento (R)

Mitre – Sol de América

Sarmiento (LB) – Juventud Antoniana

LIBRE: Tucumán Central.

—

Fecha 5 (19 de Abril)

Juventud Antoniana – Mitre

Sol de América – Defensores

Sarmiento (R) – San Martín

Boca Unidos – Tucumán

LIBRE: Sarmiento (LB).

—

Fecha 6 (26 de Abril)

Tucumán – Sarmiento (R)

San Martín – Sol de América

Defensores – Juventud Antoniana

Mitre – Sarmiento (LB)

LIBRE: Boca Unidos.

—

Fecha 7 (3 de Mayo)

Sarmiento (LB) – Defensores

Juventud Antoniana – San Martín

Sol de América – Tucumán

Sarmiento (R) – Boca Unidos

LIBRE: Mitre.

—

Fecha 8 (10 de Mayo)

Boca Unidos – Sol de América

Tucumán – Juventud Antoniana

San Martín – Sarmiento (LB)

Defensores – Mitre

LIBRE: Sarmiento (R).

—

Fecha 9 (17 de Mayo)

Mitre – San Martín

Sarmiento (LB) – Tucumán

Juventud Antoniana – Boca Unidos

Sol de América – Sarmiento (R)

LIBRE: Defensores.

—

Fecha 10 (24 de Mayo)

Juventud Antoniana – Sarmiento (R)

Sarmiento (LB) – Boca Unidos

Bartolomé Mitre – Tucumán Central

Defensores (PV) – San Martín (F)

LIBRE: Sol de América (F).

—

Fecha 11 (31 de Mayo)

Tucumán – Defensores

Boca Unidos – Mitre

Sarmiento (R) – Sarmiento (LB)

Sol de América – Juventud Antoniana

LIBRE: San Martín.

—

Fecha 12 (7 de Junio)

Sarmiento (LB) – Sol de América

Mitre – Sarmiento (R)

Defensores – Boca Unidos

San Martín – Tucumán

LIBRE: Juventud Antoniana.

—

Fecha 13 (14 de Junio)

Boca Unidos – San Martín

Sarmiento (R) – Defensores

Sol de América – Mitre

Juventud Antoniana – Sarmiento (LB)

LIBRE: Tucumán Central.

—

Fecha 14 (21 de Junio)

Mitre – Juventud Antoniana

Defensores – Sol de América

San Martín – Sarmiento (R)

Tucumán – Boca Unidos

LIBRE: Sarmiento (LB).

—

Fecha 15 (28 de Junio)

Sarmiento (R) – Tucumán

Sol de América – San Martín

Juventud Antoniana – Defensores

Sarmiento (LB) – Mitre

LIBRE: Boca Unidos.

—

Fecha 16 (5 de Julio)

Defensores – Sarmiento (LB)

San Martín – Juventud Antoniana

Tucumán – Sol de América

Boca Unidos – Sarmiento (R)

LIBRE: Mitre.

—

Fecha 17 (12 de Julio)

Sol de América – Boca Unidos

Juventud Antoniana – Tucumán

Sarmiento (LB) – San Martín

Mitre – Defensores

LIBRE: Sarmiento (R).

—

Fecha 18 (19 de Julio)

San Martín – Mitre

Tucumán – Sarmiento (LB)

Boca Unidos – Juventud Antoniana

Sarmiento (R) – Sol de América

LIBRE: Defensores.

—