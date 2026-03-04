TFA: SAN MARTÍN DEBUTARÁ FRENTE A VILELAS, Y SOL TENDRÁ FECHA LIBRE

El día llegó. En el mediodía del 3 de Marzo de 2026, se realizó el fixture del Torneo Federal A 2026. El torneo ofrece 2 ascensos a la Primera Nacional y 4 descensos al Torneo Regional. Arrancará el 22 de Marzo. En cuanto a los equipos formoseños de San Martín y Sol de América, es importante señalar: El Franjeado debutará en su estadio 17 de Octubre recibiendo a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), en tanto que el solense tendrá fecha libre. El primer cruce entre San Martín y Sol de América será el 26 de abril por la fecha 6 en el barrio San Francisco, y la vuelta se producirá en la fecha 15 el 28 de junio en el Lote 34. FOTO: San Martín y Sol de América, volverán a ser las cartas del fútbol formoseño en la tercera categoría del futbol argentino.
ZONA 2
Fecha 1 (22 de Marzo)
Sarmiento (Resistencia) – Juventud Antoniana (Salta)
Boca Unidos (Corrientes) – Sarmiento (La Banda)
Tucumán Central – Bartolomé Mitre (Posadas)
San Martín (Formosa) – Defensores (Puerto Vilelas)
LIBRE: Sol de América (Formosa).
—
Fecha 2 (29 de Marzo)
Defensores – Tucumán
Mitre – Boca Unidos
Sarmiento (LB) – Sarmiento (R)
Juventud Antoniana – Sol de América
LIBRE: San Martín.
—
Fecha 3 (5 de Abril)
Sol de América – Sarmiento (LB)
Sarmiento (R) – Mitre
Boca Unidos – Defensores
Tucumán – San Martín
LIBRE: Juventud Antoniana.
—
Fecha 4 (12 de Abril)
San Martín – Boca Unidos
Defensores – Sarmiento (R)
Mitre – Sol de América
Sarmiento (LB) – Juventud Antoniana
LIBRE: Tucumán Central.
—
Fecha 5 (19 de Abril)
Juventud Antoniana – Mitre
Sol de América – Defensores
Sarmiento (R) – San Martín
Boca Unidos – Tucumán
LIBRE: Sarmiento (LB).
—
Fecha 6 (26 de Abril)
Tucumán – Sarmiento (R)
San Martín – Sol de América
Defensores – Juventud Antoniana
Mitre – Sarmiento (LB)
LIBRE: Boca Unidos.
—
Fecha 7 (3 de Mayo)
Sarmiento (LB) – Defensores
Juventud Antoniana – San Martín
Sol de América – Tucumán
Sarmiento (R) – Boca Unidos
LIBRE: Mitre.
—
Fecha 8 (10 de Mayo)
Boca Unidos – Sol de América
Tucumán – Juventud Antoniana
San Martín – Sarmiento (LB)
Defensores – Mitre
LIBRE: Sarmiento (R).
—
Fecha 9 (17 de Mayo)
Mitre – San Martín
Sarmiento (LB) – Tucumán
Juventud Antoniana – Boca Unidos
Sol de América – Sarmiento (R)
LIBRE: Defensores.
—
Fecha 10 (24 de Mayo)
Juventud Antoniana – Sarmiento (R)
Sarmiento (LB) – Boca Unidos
Bartolomé Mitre – Tucumán Central
Defensores (PV) – San Martín (F)
LIBRE: Sol de América (F).
—
Fecha 11 (31 de Mayo)
Tucumán – Defensores
Boca Unidos – Mitre
Sarmiento (R) – Sarmiento (LB)
Sol de América – Juventud Antoniana
LIBRE: San Martín.
—
Fecha 12 (7 de Junio)
Sarmiento (LB) – Sol de América
Mitre – Sarmiento (R)
Defensores – Boca Unidos
San Martín – Tucumán
LIBRE: Juventud Antoniana.
—
Fecha 13 (14 de Junio)
Boca Unidos – San Martín
Sarmiento (R) – Defensores
Sol de América – Mitre
Juventud Antoniana – Sarmiento (LB)
LIBRE: Tucumán Central.
—
Fecha 14 (21 de Junio)
Mitre – Juventud Antoniana
Defensores – Sol de América
San Martín – Sarmiento (R)
Tucumán – Boca Unidos
LIBRE: Sarmiento (LB).
—
Fecha 15 (28 de Junio)
Sarmiento (R) – Tucumán
Sol de América – San Martín
Juventud Antoniana – Defensores
Sarmiento (LB) – Mitre
LIBRE: Boca Unidos.
—
Fecha 16 (5 de Julio)
Defensores – Sarmiento (LB)
San Martín – Juventud Antoniana
Tucumán – Sol de América
Boca Unidos – Sarmiento (R)
LIBRE: Mitre.
—
Fecha 17 (12 de Julio)
Sol de América – Boca Unidos
Juventud Antoniana – Tucumán
Sarmiento (LB) – San Martín
Mitre – Defensores
LIBRE: Sarmiento (R).
—
Fecha 18 (19 de Julio)
San Martín – Mitre
Tucumán – Sarmiento (LB)
Boca Unidos – Juventud Antoniana
Sarmiento (R) – Sol de América
LIBRE: Defensores.
—