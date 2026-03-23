TFA: SAN MARTÍN DERROTÓ A DEFENSORES DE VILELAS 2-1

El franjeado ganó, pero sufrió más de la cuenta, en su debut en el Torneo Federal A 2026, derrotó a Defensores de Vilelas (Chaco) por 2-1, en un juego válido por la Zona 2 de la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. Lautaro Ceratto con golpe de cabeza abrió el marcador para el local a los 41’ del periodo inicial, y aumentó Agustín Griego a los 13´del complemento tras una brillante jugada personal, el descuento para la visita llegó a los 44´ del segundo tiempo mediante el penal ejecutado por Gonzalo Ríos, luego de una falta que le cometió el defensor Dylan Leiva.

San Martín cumplió con el objetivo de dejar los tres puntos en casa, lo hizo ante su público, en un campo de juego que lucio impecable, y un estadio remozado. En la próxima fecha, el equipo de Marcelo Rubino, tendrá fecha libre. FOTO: En un partido de trámite intenso y cambiante, San Martín se quedó con la victoria ante aguerrido Defensores de Vilelas.

—

Resultados finales de la Zona 2

—

Viernes 20

En Resistencia (Chaco): Sarmiento 1 (Max Paret- PT: 39´)- Juventud Antoniana (Salta) 3 (39´PT Matías Vicedo, 8´ST Pablo Alvarenga y 35´ST Martín Esparza),

Arbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Estadio: Centenario- Ciudad de Resistencia (Chaco)

—

Domingo 22

Tucumán Central 1 (8´ST Brian Collante)- Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) 0

Arbitro: Jorge Etem (Mendoza)

Estadio: Tucumán Central- Ciudad de Tucumán

—

San Martín 2 (41´PT Lautaro Ceratto y 13´ST Agustín Griego)- Defensores de Vilelas (Chaco) 1 (44´ST Gonzalo Ríos-penal)

Arbitro: Leonardo Billanueva (Corrientes)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

—

Boca Unidos 3 (38´PT Lautaro Ludueña, 5´ST Lautaro Chávez y 16´ST Lautaro Ludueña)- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) 1 (48´PT Israel Roldan)

Arbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Estadio: Leoncio Benítez- Ciudad de Corrientes

—

Libre: Sol de América (Formosa).

—