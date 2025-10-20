TFA: SAN MARTÍN EMPATÓ 1-1 CON COSTA BRAVA EN LA PAMPA

(Texto y Foto: Gentileza del Diario de la Pampa) Costa Brava consiguió un empate agónico como local ante San Martín de Formosa por 1 a 1, en el encuentro de ida de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal «A». El partido se disputó en el estadio Diego Mainz de General Pico y dejó abierta la serie, que se definirá en Formosa a comienzos de noviembre, después de las elecciones nacionales. FOTO: El franjeado obtuvo un valioso empate en General Pico (La Pampa).

El conjunto visitante se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha de Ricardo Tapia encontró el infortunio de Brian Montero, que al intentar despejar terminó enviando la pelota contra su propio arco. San Martín dominó la etapa inicial con buen manejo de pelota y circulación precisa, mientras que el elenco piquense tuvo dificultades para imponerse en el mediocampo.

En el complemento, el equipo dirigido por Rodrigo Chap mostró una clara mejoría. Desde el inicio, Costa Brava empujó a su rival contra su área con la movilidad de Jerónimo Gutiérrez y la conducción de Lautaro Ibarra. A los 5 minutos, Agustín López exigió una gran intervención del arquero Kevin Humeler con un potente remate desde el borde del área. Poco después, un cabezazo de Joaquín Vivani dio en el palo y en la misma jugada Gutiérrez y Alles no pudieron convertir.

La insistencia del local encontró su premio en tiempo de descuento. A los 46 minutos, tras un centro preciso de Ibarra, Jerónimo Gutiérrez la bajó de cabeza y Braian Noriega, que había ingresado minutos antes, definió de volea para sellar el 1 a 1 final.

Costa Brava terminó con sensación de bronca, no solo por haber merecido la victoria sino porque el árbitro Jonathan Correa dio por finalizado el encuentro antes del tiempo adicionado, lo que generó protestas del plantel pampeano.

Con este resultado, el conjunto piquense deberá ir a Formosa en busca de un triunfo, ya que la ventaja deportiva favorece a San Martín. Costa Brava mostró carácter y juego para sostener su ilusión de seguir en carrera en el certamen federal.

Síntesis

Costa Brava (1): Luciano Silva; Brian Montero, Pablo Agüero, Brian Alferez y Joaquín Garoni; Agustín López, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra y Matías Rivas; Joaquín Vivani y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Chap.

Suplentes: Maximiliano Díaz, Lautaro Velasco, Ezequiel Riera, Rodrigo Martín, Joaquín Arce, Tiago Gómez, Agustín Alles, Braian Noriega y Uriel Iehara.

San Martín (F): Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Lautaro Brienzo, Blas Finardi Niz y Lucas Amud; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez y Oscar Chiquichano; Mauro Siergiejuk y Matías Vicedo. DT: Marcelo Rubino.

Suplentes: Marcos Cordero, Maximiliano Denis, Lautaro Velazco, Fabricio Illanes, Brian Peralta, Nelson Asatt y Orlando Vega.

Goles: PT 17m Montero e/c (SM). ST 46m Noriega (CB).

Cambios: ST 18m Agustín Alles por Rivas (CB), 22m Brian Peralta por Tapia (SM), 23m Braian Noriega por Garoni (CB), 30m Fabricio Illanes por Núñez y Orlando Vega por Vicedo (SM), 32m Nelson Asatt por Chiquichano (SM) y 40m Joaquín Arce por López, Ezequiel Riera por Montero y Uriel Iehara por Vivani (CB).

Árbitro: Jonathan Correa.

Estadio: Diego Mainz.

Fuente: El Diario de La Pampa