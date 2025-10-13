TFA: SAN MARTÍN GANÓ Y AVANZÓ A LA TERCERA FASE DE LA REVÁLIDA

El franjeado derrotó a Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) por 1-0 para dejar el global 2-2, y con ventaja deportiva incluida clasificó a la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. El gol de la victoria fue obra del defensor tucumano Lautaro Alderete quien capitalizó un centro enviado desde el sector izquierdo por Alejandro Aquino, y con un teztazo venció la resistencia del buen golero patagónico Juan Cruz Nadal, fue a los 43´del complemento. FOTO: San Martín festejó junto a su público la obtención del boleto a la siguiente instancia de la Reválida.

El compromiso en el 17 de Octubre fue intenso de principio a fin. El local generó varias situaciones propicias para abrir el marcador, pero la excelente respuesta de Nadal se encargó de abortar cada una de ellas. Martín Martos movió el banco y allí encontró la fórmula para quebrar la paridad, centro de Aquino y gol de Alderete, para que festeje todo San Martin.

El árbitro correntino Leonardo Billanueva le exhibió la tarjeta roja al defensor cordobés Dylan Leiva, quien será baja para el partido de ida de la siguiente ronda. También fue expulsado el mediocampista de la visita Héctor Morales, ambos en la postrimería del cotejo.

San Martín aguarda conocer el rival. En el primer juego será visitante el 19 de octubre, el cruce de vuelta fue fijado para el 2 de noviembre. La ilusión de quedarse con el segundo ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino se mantiene intacta.

La síntesis del partido

San Martín de Formosa 1: Kevin Humeler; Blas Finardi, Lautaro Brienzo (Lautaro Alderete), Dylan Leiva y Brian Peralta (Ariel Vega); Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez (Lucas Amud) y Oscar Chiquichano; Matías Vicedo y Federico Haberkom (Alejandro Aquino). DT: Martin Martos

Sol de Mayo de Viedma 0: Juan Cruz Nadal; Lucas Miguez, Jorge Scolari, Enzo Núñez y Cesar Martínez; Alberto Reyes Ignacio Aldabes), Lucas Quilen, Miqueas Martínez (Daniel Lucena) y Héctor Morales; Fernando Valdebenito (Joaquín Solaliga) e Ignacio Cellerino. DT: Mario Martínez

Arbitro: Leonardo Billanueva (Corrientes)

Gol: 43´ST Lautaro Alderete (San Martín)

Expulsados: Dylan Leiva (San Martín) y Héctor Morales (Sol de Mayo)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Resultado Global: 2-2. Clasificó San Martín por contar con ventaja deportiva

