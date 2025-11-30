TFA: SAN MARTÍN GOLEÓ Y JUGARÁ LA FINAL CON ATLÉTICO RAFAELA

El Franjeado en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña goleó este domingo a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe) por 4-1, en el juego de vuelta de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, sellando un global de 5-3, y se quedó con el boleto a la gran final por el segundo ascenso a la Primera Nacional, donde enfrentará en una serie de ida y vuelta al Atlético Rafaela (derrotó a Douglas Haig de Pergamino por 2-1. Global de 4-2). La lluvia le sienta bien a San Martín, y eso quedó ratificado al conseguir un resultado categórico, que le permite seguir sosteniendo el sueño del ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. FOTO 1: San Martín sigue en carrera en el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA, eliminó a 9 de Julio de Rafaela.

El primer gol de San Martín llegó a los 13´cuando Dylan Leiva conectó de cabeza un córner enviado por Gervasio Núñez, para batir a Franco Fragueda y establecer el 1-0, e igualar la serie. A los 34´aumentó el local por intermedio de Mauro Siergiejuk quien conecto al gol tras una habilitación de Ricardo Tapia, 2-0.

En el complemento, el interminable Gervasio Núñez anotó el 3-0, luego de eludir a un par de defensores y al golero Fragueda. A los 45´descontó el León por vía de Jerónimo Almada tras capitalizar un rebote del arquero Kevin Humeler. Luego en tiempo adicionado Facundo Morín puso para el dueño de casa el definitivo 4-1.

El árbitro chaqueño Guillermo González expulsó a: Dylan Leiva de San Martín, y Jeremías Bustos de 9 de Julio.

El próximo fin de semana comenzará a jugarse la final de la sexta etapa, en Formosa San Martín recibirá al Atlético Rafaela, y el segundo juego será en Santa Fe. Atlético Rafaela definirá en su estadio, por tener ventaja de cancha por haber finalizado mejor posicionado que San Martín al final de la fase regular. En caso de empate en puntos y goles al termino de los dos cruces, la clasificación a la Primera Nacional se resolverá desde el punto penal.

La síntesis del partido

San Martín de Formosa (4): Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva y Agustín Griego; Matías Vicedo (Rolando Serrano), Marcelo Bobadilla, Ricardo Tapia (Facundo Morín) y Gervasio Núñez (Brian Peralta); Oscar Chiquichano (Lautaro Velazco) y Mauro Siergiejuk (Lucas Amud). DT: Marcelo Rubino.

9 de Julio de Rafaela (1): Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión (Tomás Androetto), Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Delsole (Facundo García), Tobías Macíes (Alex Salcedo), Guillermo Ensabella (Tomás Bonilla) y Braian Peralta (Jeremías Bustos); Maximiliano Ibáñez y Enzo Abondetto. DT: Marcelo Varela.

Goles: 13’ Dylan Leiva (SM), 34’ Mauro Siergiejuk (SM), 79’ Gervasio Núñez (SM), 90’ Jerónimo Almada (9), 92’ Facundo Morín (SM).

Expulsados: 37’ Dylan Leiva (SM); 73’ Jeremías Bustos (9).

Árbitro: Guillermo González.

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Resultado global: San Martín 4- 9 de Julio de Rafaela 2

Clasificado a la final: San Martín de Formosa.

FOTO 2: El orden de los cruces con Atlético Rafaela (Gentileza de Ascenso del Interior).