TFA: SAN MARTÍN JUEGA EN CASA POR EL BOLETO A LA GRAN FINAL

El Franjeado irá este domingo por una victoria frente a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe), en el juego de vuelta de semifinales de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El partido se jugará en el estadio 17 de octubre de la capital formoseña, comenzará a las 17, y será controlado por el colegiado chaqueño Guillermo González. FOTO 1: San Martín y Formosa, un solo corazón. El equipo del barrio San Francisco disputará un partido de vida o muerte ante los rafaelinos.

En el cruce de ida, ganó el León por 2-1, y es por ello que los dirigidos por Marcelo Rubino están obligados a ganar, y de esa manera clasificar a la gran final, para luchar por el ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. El conjunto formoseño goza de ventaja deportiva en esta serie. A continuación, todos los detalles

—

Domingo 30 de Noviembre

San Martín- 9 de Julio de Rafaela

Horario: 17

Arbitro: Guillermo González

Líneas: Rodrigo López y Nicolás Sosa

Cuarto árbitro: Andrés Franco

Todos de Resistencia (Chaco)

Probables formaciones

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva y Lucas Amud; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez y Oscar Chiquichano; Matías Vicedo y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino.

9 de Julio de Rafaela: con Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Del Sole, Guillermo Ensabella, Tobías Macies y Braian Peralta; Enzo Abondetto y Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Varela

—

Juego de ida: 9 de Julio 2- San Martín de Formosa 1

—

FOTO 2: El plantel de 9 de Julio a poco de llegar a Formosa, se movilizó en las instalaciones del club 8 de Diciembre, en el Lote 15 Bis.

.