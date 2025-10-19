Federal

TFA: SAN MARTÍN JUEGA EN LA PAMPA

Oct 19, 2025

 

En la lejana localidad de General Pico, en el noreste de la provincia de La Pampa, se presentará este domingo el equipo formoseño de San Martín para enfrentar al local Costa Brava. El juego corresponde a la ida de la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025, que entregará un segundo ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. El juego se iniciará a las 17, en el estadio Nuevo Pacaembú, y dirigirá el árbitro Jonathan Correa (Córdoba).

Será el primer cruce entre ambos equipos en el historial de la competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. La delegación formoseña se encuentra desde ayer en la sede del partido, y la novedad es que oficiará de técnico interino el tucumano Marcelo Rubino, tras el alejamiento del salteño Martín Martos. FOTO 1: El franjeado buscará un resultado positivo en su incursión pampeana.

Todos los detalles

Domingo 19 de Octubre

Costa Brava- San Martín de Formosa

Horario: 17

Arbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba)

Líneas: José Emanuel Serale (Córdoba) y Evelin Romina Luján (Deán Funes)

Cuarto árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile (Pascanas)

Estadio: Nuevo Pacaembú- General Pico (La Pampa)

Juego de vuelta: 2 de noviembre en Formosa

FOTO 2: Costa Brava un rival del que se sabe poco. Será el primer enfrentamiento con San Martín.

 

 

 

 

