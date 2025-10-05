TFA: SAN MARTÍN JUEGA HOY EN LA PATAGONIA ANTE SOL DE MAYO

En la lejana ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, se presentará este domingo el equipo de San Martín de Formosa, donde en juego de ida de la segunda etapa de la Reválida el Torneo Federal A 2025, enfrentará al local Sol de Mayo. El juego tendrá lugar en el estadio Albiceste, se iniciará a las 15, y será dirigido por el árbitro pampeano Cristian Rubiano.

El plantel dirigido por Martín Martos se movió ligeramente ayer en las instalaciones del Club Deportivo La Carolina, en la ciudad de Carmen de Patagones (Buenos Aires), a pocos kilómetros de Viedma. Más allá de las ausencias de Oscar Chiquichano y Matías Vicedo, reina absoluta confianza en el campamento Franjeado, y espera confiado en alzarse con un resultado positivo. San Martín viene de perder en la etapa anterior ante Ciudad de Bolívar. FOTO: Una postal del entrenamiento de San Martín en Carmen de Patagones.

Sol de Mayo, que se salvó en la última fecha del descenso al Regional Amateur, atraviesa por un momento muy particular, tras la abrupta salida del técnico Mario Martínez, y es un hecho que hoy dirigirá un interino que pertenece al staff del club. Es importante señalar que el juego de vuelta será el 12 de octubre en Formosa, y que, en caso de empate, San Martín tiene ventaja deportiva.

Detalles

Domingo 5 de Octubre

Sol de Mayo de Viedma- San Martín de Formosa

Horario: 15

Arbitro: Cristian Rubiano (Santa Rosa)

Líneas: Malvina Schiel (Santa Rosa) y Diego Alvarez (Trelew)

Cuarto árbitro: Diego Maximiliano Gatica (Neuquén)

Estadio: El Albiceleste del Club Sol de Mayo- Ciudad de Viedma (Río Negro).

Partido de vuelta: Domingo 12 de octubre en Formosa

En caso de empate, San Martín tiene ventaja deportiva