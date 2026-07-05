TFA: SAN MARTÍN JUGARÁ EN CASA Y SOL DE AMÉRICA LO HARÁ EN TUCUMÁN

San Martín de Formosa buscará consolidar su liderazgo absoluto en la Zona 2 del Torneo Federal A cuando reciba este domingo a las 16:00 a Juventud Antoniana de Salta, en el partido más destacado del cierre de la decimosexta fecha. El Consejo Federal de la AFA programó para hoy una jornada de tres compromisos donde los equipos formoseños concentran la máxima atención, ya que en el mismo horario Sol de América en el «Jardín de la República» enfrentará a Tucumán Central, en un duelo directo por los puestos de vanguardia de la clasificación.

El puntero del certamen, que ostenta 26 unidades, saltará al césped del Estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa, quien estará secundado por Hugo Fleitas de Rosario y Pablo Ramírez de Totoras, con Ezequiel Campos como cuarto juez. San Martín asume este compromiso ante el conjunto salteño (18 puntos) con la premisa de blindar su localía y estirar la ventaja en la cima. El compromiso tendrá la cobertura de la FM 92.5 Espacios, con los relatos de Ramón Gayoso, los comentarios de Carlos Gilbert, y la coordinación general de Danilo Domínguez.

Por su parte, Sol de América (20 puntos) afrontará un exigente examen frente a un rival que suma 16 unidades; las acciones en el estadio de Tucumán Central serán dirigidas por el catamarqueño Maximiliano Jerez, asistido por su coterráneo Exequiel Agüero, el riojano Fernando Ruarte y Santiago Agüero en el rol de juez sustituto. Los dirigidos por Omar Larrosa- Ricardo Parola exhiben una enorme confianza en hacer un buen papel y volver a Formosa con los tres puntos y seguir en la zona de clasificación directa.

La cartelera dominical se completará un rato antes, a las 15:30, en la Ciudad de Corrientes, donde Boca Unidos será anfitrión de Sarmiento de Resistencia bajo la tutela arbitral del tucumano Mauricio Ezequiel, secundado por José Ponce, Mariano González y Jonatan Mapelli.

Cabe recordar que la jornada de la Zona 2 comenzó a desandarse el sábado con el cruce en que Defensores de Vilelas goleó por 3-0 a Sarmiento de Santiago del Estero. Mientras que el club Bartolomé Mitre de Posadas cumple con la correspondiente fecha libre, completando así el panorama de un fin de semana que puede resultar determinante para las aspiraciones de los representantes formoseños.

FOTO 1: San Martín buscará dejar el triunfo ante su público y de esa forma confirmar su excelente presente. Los dirigidos por Marcelo Cisneros dejaran todo en el terreno de juego.

—

FOTO 2: Sol de América irá por la gloria y los puntos cuando confronte con Tucumán Central en la capital del Jardín de la República. Los solenses llegan en buena forma al importante partido.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas