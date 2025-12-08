TFA: SAN MARTÍN NO PUDO EN CASA CON ATLÉTICO RAFAELA

En el juego de ida de la final de la Reválida del Torneo Federal A, este domingo en la ciudad de Formosa, el local San Martín cayó por 1-0 ante el Atlético Rafaela (Santa Fe). El único gol del partido fue obra del experimentado Lucas Albertengo, que a los 29´del primer tiempo, con una impecable tijera dejó sin chances al golero Kevin Humeler, para el 1-0 definitivo. FOTO: En un cruce con escaso vuelo futbolístico, San Martín perdió por la mínima diferencia ante los rafaelinos. Todo se definirá en Santa Fe.

El juego de vuelta se cumplirá el domingo 14, en el estadio Monumental de Rafaela. El Franjeado deberá ganar para forzar el desempate de la serie a través de tiros penales.

El ganador de esta instancia, se quedará con el segundo ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. Restan jugarse 90´y la ilusión de San Martín se mantiene intacta.

Síntesis del partido

San Martín de Formosa (0): Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Agustín Griego (85’ Ariel Vega) y Lucas Amud (69’ Facundo Monín); Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez y Oscar Chiquichano; Mauro Sieggjiejuk y Matías Vicedo. Suplentes: Marcos Cordero, Rolando Serrano, Lautaro Grienzo, Fabricio Illanes, Brian Peralta, Federico Haberkon y Nelson Asatt. DT Marcelo Rubino.

Atlético Rafaela (1): Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Facundo Affranchino (68’ Damiano Jaime), Facundo Soloa, Juan Martín Capurro y Tadeo Marchiori (89’ Marcos Fernández); Derlis Aquino (80’ Exequiel Márquez) y Lucas Albertengo (68’ Agustín Alfano). Suplentes: Mayco Bergia, Julián Fuyana, Torres, Braian Miranda, Agustín Pastorelli. DT: Iván Juárez.

GOL: 29´PT- Lucas Albertengo (Atlético Rafaela).

Amonestados: Capurro, Fuyana, Alfano (AR), Vicedo, Griego y Tapia (SM).

Arbitro: Diego Novelli

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Juego de vuelta: Domingo 14 de Diciembre- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)