TFA: SAN MARTÍN PERDIÓ EN RAFAELA

En un partido de trámite intenso y con pasajes de buen fútbol, en la noche de este domingo, en la ciudad santafesina de Rafaela, San Martín de Formosa cayó frente al local 9 de Julio por 2-1, en el juego de ida de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. La revancha será el domingo 30 de noviembre, en el estadio 17 de Octubre, en la capital formoseña, y es importante señalar que San Martín tiene ventaja deportiva. FOTO: En un choque de alto vuelo, San Martín no pudo con 9 de Julio. Ahora todo se definirá en casa.

Los goles del León fueron concretados por: 12´Maximiliano Ibáñez y 89´Facundo García. Para el Franjeado empató transitoriamente: 54´Matias Vicedo. Formoseños y santafesinos, buscan un lugar en la gran final, donde se derimirá el segundo ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino.

La síntesis del partido

9 de Julio: Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Delsole, Guillermo Ensabella (Facundo García), Tobías Macíes y Braian Peralta (Jeremías Bustos); Enzo Abondetto y Maximiliano Ibáñez (Tomás Bonilla). Suplentes: Joaquín Gómez, Ángel Molinari, Tomás Androetto, Tomás Aversa y Leandro Zabala. DT: Marcelo Varela.

San Martín de Formosa: Kevin Humeler (Marcos Cordero); Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva (Rolando Serreano) y Lucas Amud (Agustín Griego); Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez (Brian Peralta) y Oscar Chiquichano; Matías Vicedo (Federico Haberkon) y Mauro Siergiejuk. Suplentes: Fabricio Illanes, Ariel Vega, Alejandro Benítez y Maximiliano Denis. DT: Marcelo Rubino.

Árbitro: Juan Nebbietti (Río Negro).

Goles: 12´ Maximiliano Ibáñez (9), 54´ Matías Vicedo (SM) y 89´ Facundo García (9).

Estadio: Germán Soltermam- Ciudad de Rafaela (Santa Fe).

Juego de vuelta: Domingo 30 de noviembre, en la ciudad de Formosa.

