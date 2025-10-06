TFA: SAN MARTÍN PERDIÓ EN VIEDMA

El franjeado perdió por 2-1 ante Sol de Mayo de Viedma, en el juego de ida de la segunda etapa de la Reválida del Toreo Federal A 2025. El compromiso se desarrolló en el estadio El Albiceleste de la capital rionegrina, ante un buen marco de público. FOTO: Un pasaje del partido que sostuvieron Sol de Mayo y San Martín.

San Martín se adelantó en el tanteador, cuando a los 25´ Gervasio Núñez canjeo un penal por gol, con un remate fuerte y al medio que venció la oposición del golero Juan Cruz Nadal, para el 1-0. El local igualó a los 31´, cuando Nicolás Solari capitalizó un centro enviado por Rafael Ríos, y con un violento disparó hizo estéril la estirada del arquero Kevin Humeler, y decretó el transitorio 1-1.

El 2-1 definitivo para Sol de Mayo llegó a los 55´por intermedio de Fernando Valdebenito al vulnerar el arco formoseño con un preciso tiro que dejó sin chances a Humeler. El resultado se ajustó a lo que sucedió en el terreno de juego, donde los dirigidos por el debutante Adán Valdebenito hicieron pesar la condición de local y una inspirada tarde futbolística.

La delegación de San Martín emprendió el regreso a Formosa tras el partido. La revancha será el domingo 12 en el estadio ¡7 de Octubre, y a San Martín le alcanza con una victoria por la mínima diferencia para seguir en carrera, teniendo en cuenta que tiene ventaja deportiva.

Síntesis:

Sol de Mayo (2): Juan Cruz Nadal; Lucas Miguez, Jorge Scolari, Rafael Ríos, Joel Martínez; Ignacio Cellerino, Lucas Quilén, Miqueas Martínez, Alberto Reyes; Fernando Valdebenito, Nicolás Mazzola. DT Adán Valdebenito.

San Martín de Formosa (1): Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Lautaro Brienzo, Dylan Leiva, Lucas Amud; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Brian Peralta; Blas Finardi, Federico Haberkorn. DT Martín Martos.

Goles: Gervasio Núñez -p- 25’ (San), Jorge Scolari 31’ (Sol), Fernando Valdebenito 55’ (Sol).

Amonestados: Lucas Quilén (Sol); Joel Martínez (Sol); Nicolás Mazzola (Sol); Miqueas Martínez (Sol); Blas Finardi (San).

Expulsados: No hubo.

Cambios: Enzo Núñez por Miqueas Martínez 60’ (Sol); Alejandro Aquino por Ramiro Alderete 70’ (San); Joaquín Solaliga por Ignacio Cellerino 71 (Sol); Héctor Morales por Fernando Valdebenito 81’ (Sol), Daniel Lucena por Alberto Reyes 81’ (Sol).

Árbitro: Cristian Rubiano

Asistente 1: Malvina Schiel

Asistente 2: Diego Álvarez

4° árbitro: Leandro Gatica

Estadio: El Albiceleste- Ciudad de Viedma (Río Negro)