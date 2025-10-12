TFA: SAN MARTÍN RECIBE A SOL DE MAYO CON LA PREMISA DE GANAR Y SEGUIR EN CARRERA

El franjeado enfrentará a Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) por la revancha de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El partido tendrá por escenario el estadio 17 de Octubre, se iniciará a las 15, y será dirigido por el colegiado correntino Leonardo Emmanuel Billanueva. En el juego de ida fue victoria del solense por 2-1. FOTO 1: San Martín hoy será Formosa. Irá por la victoria que le permita sostener la intención de buscar el segundo ascenso a la Primera Nacional.

San Martín aguarda confiado el cruce de vuelta, donde deberá ganar para continuar en carrera, con una mínima diferencia le alcanza, teniendo en cuenta que posee ventaja deportiva. Oscar Chiquichano y Matías Vicedo, están en condiciones de volver, tras cumplir las suspensiones por expulsión.

Sol de Mayo se encuentra desde ayer en la ciudad, y se movilizó ligeramente en las instalaciones del Club Sol de América en el Lote 34. El técnico Adán Valdevenito señaló a la prensa que sus dirigidos se encuentran en óptimas condiciones y deseosos de volver a la Patagonia con el boleto a la siguiente fase.

El técnico Martín Martos, apunto que San Martín saldrá a ser protagonista y marcar la distancia en el marcador que permita dejar en casa el pasaje a la próxima etapa por el segundo ascenso la Primera Nacional. Todo está dispuesto para una nueva fiesta deportiva en la continuidad de la tercera categoría del fútbol argentino. Un dato: Será la primera vez que el árbitro Billanueva dirija a San Martín.

Detalles

Domingo 12 de Octubre

San Martín- Sol de Mayo de Viedma

Horario: 15

Arbitro: Leonardo Enmanuel Billalba

Líneas: Sergio Pérez y Nicolás Sosa

Cuarto árbitro: Andrés Franco (Todos de Corrientes)

Estadio: 17 de Octubre del barrio San Francisco- Ciudad de Formosa

Juego de ida: Sol de Mayo 2- San Martín 1

FOTO 2: El plantel rionegrino entrenó livianamente en el predio del club Sol de América en el acceso norte a la ciudad de Formosa.