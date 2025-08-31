TFA: SAN MARTÍN VISITA A SARMIENTO DE LA BANDA

El Franjeado buscará esta tarde en La Banda (Santiago del Estero) afianzar sus intenciones de avanzar a la siguiente fase, cuando a partir de las 16, se mida con el local Sarmiento, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Federal A 2025. El compromiso se desarrollará en el estadio Ciudad de La Banda, y será controlado por el árbitro cordobés Fernando Jesús Rekers. FOTO: San Martín ya se encuentra en Santiago del Estero a la espera del cruce con Sarmiento.

San Martín, cuarto en la tabla con 11 unidades, viene de ganarle a 9 de Julio de Rafaela por 2-0 en la capital formoseña, y cuenta con los argumentos futbolísticos para ilusionarse con un buen resultado ante el Profe. Por su parte, Sarmiento cuenta con 9 puntos y marcha quinto en la clasificación, por lo que se encuentra obligado a ser protagonista para evitar quedar relegado en la puja por clasificar a la tercera ronda del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA (CFA).

En junio en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, San Martín había ganado por 1-0. Los antecedentes entre ambos, marcan resultados muy ajustados y un par de empates.

—

Partidos para el domingo

31 de Agosto

16: Semiento de La Banda- San Martín de Formosa

15:30: Independiente de Chivilcoy- Douglas Haig de Pergamino

17: Juventud Antoniana de Salta- Atlético Rafaela de Santa Fe

—

Lunes 1 de Septiembre

20:30: 9 de Julio de Rafaela- Belgrano de San Francisco (Córdoba)

—