Federal

TFA: SAN MARTÍN Y GIMNASIA DE CHIVILCOY JUGARAN ESTA TARDE EN EL 17 DE OCTUBRE

Porreddeportiva

Sep 7, 2025

 

 

 

Por la octava fecha de la Zona B de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2025, este domingo en la capital formoseña, San Martín recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires). El partido se cumplirá desde las 15:30, en el estadio 17 de Octubre, en el barrio San Francisco, y el Consejo Federal de la AFA (CFA), designó al colegiado santafesino Maximiliano Manduca para impartir justicia.

San Martin tiene 11 puntos y se encuentra cuarto en la clasificación, y su adversario con igual cantidad de unidades, se coloca tercero, ambos están en zona de clasificación a la tercera fase, y también a la Copa Argentina 2026. FOTO 1: El Franjeado irá por la victoria y de esa manera festejar con su público.

Detalles

Domingo 7 de Septiembre

San Martín- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Horario: 15:30

Arbitro: Maximiliano Manduca

Líneas: Mariano González y Maximiliano Moya

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti (Todos de Santa Fe)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Otros partidos de la Zona B

Domingo 7 de Septiembre

En San Francisco (Córdoba): 15:30: Sportivo Belgrano- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero)

En Rafaela (Santa Fe): 17:05: Atlético Rafaela- 9 de Julio de Rafaela

Ya jugaron el viernes 5 de Septiembre

En Pergamino (Buenos Aires): Douglas Haig 0- Juventud Antoniana de Salta 0

Libre: Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires)

FOTO 2: Los convocados por el técnico Martín Martos.

 

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA DERROTÓ Al BOCA CORRENTINO POR 3-0

Sep 6, 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA OFICIARÁ DE ANFITRION DE BOCA UNIDOS

Sep 6, 2025 reddeportiva
Federal

PANORAMA DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA DEL FEDERAL A

Sep 2, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

AJEDREZ EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO LA NUEVA FORMOSA

7 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

Con gran éxito se desarrolló la Competencia de Natación en Aguas Abiertas

7 de septiembre de 2025 reddeportiva
Rugby

LO QUE DEJÓ LA FECHA 13 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

7 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

TFA: SAN MARTÍN Y GIMNASIA DE CHIVILCOY JUGARAN ESTA TARDE EN EL 17 DE OCTUBRE

7 de septiembre de 2025 reddeportiva