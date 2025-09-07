TFA: SAN MARTÍN Y GIMNASIA DE CHIVILCOY JUGARAN ESTA TARDE EN EL 17 DE OCTUBRE

Por la octava fecha de la Zona B de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2025, este domingo en la capital formoseña, San Martín recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires). El partido se cumplirá desde las 15:30, en el estadio 17 de Octubre, en el barrio San Francisco, y el Consejo Federal de la AFA (CFA), designó al colegiado santafesino Maximiliano Manduca para impartir justicia.

San Martin tiene 11 puntos y se encuentra cuarto en la clasificación, y su adversario con igual cantidad de unidades, se coloca tercero, ambos están en zona de clasificación a la tercera fase, y también a la Copa Argentina 2026. FOTO 1: El Franjeado irá por la victoria y de esa manera festejar con su público.

—

Detalles

Domingo 7 de Septiembre

San Martín- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Horario: 15:30

Arbitro: Maximiliano Manduca

Líneas: Mariano González y Maximiliano Moya

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti (Todos de Santa Fe)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

—

Otros partidos de la Zona B

Domingo 7 de Septiembre

En San Francisco (Córdoba): 15:30: Sportivo Belgrano- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero)

—

En Rafaela (Santa Fe): 17:05: Atlético Rafaela- 9 de Julio de Rafaela

—

Ya jugaron el viernes 5 de Septiembre

En Pergamino (Buenos Aires): Douglas Haig 0- Juventud Antoniana de Salta 0

—

Libre: Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires)

—

FOTO 2: Los convocados por el técnico Martín Martos.