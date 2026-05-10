TFA: San Martín y Sol con idéntico objetivo: Ganar para seguir arriba

En el cierre de la octava fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026, este domingo jugaran sus respectivos compromisos los equipos formoseños de San Martín y Sol de América. Ambos tienen la premisa de ganar para mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

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San Martín- Sarmiento de La Banda

En el estadio 17 de Octubre de Formosa, el local San Martín (11) recibirá al colista Sarmiento de La Banda (3). El compromiso arrancará a las 16:30, y será dirigido por el colegiado misionero Franco Rioja.

El Franjeado irá por el triunfo que le permita recuperar el liderato del grupo- el nuevo puntero es Bartolomé Mitre que en juego adelantado le ganó en calidad de visitante a Defensores de Vilelas por 3-1, y ahora suma 12 unidades- y para ello el técnico Marcelo Rubino dispondrá de la totalidad de sus figuras. Más allá de ubicarse en el fondo de la tabla, Sarmiento de La Banda es un rival que merece respeto, por la calidad de sus jugadores, y su urgencia por sumar puntos.

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Boca Unidos – Sol de América

En un trascendental cruce en el estadio Leoncio Benítez de la capital correntina, Sol de América (10) visitará a Boca Unidos (8). El compromiso se iniciará a las 16, será controlado por el árbitro salteño Ramón Guaymas Torneo, y televisado para todo el país por Fox Spots.

Los dirigidos por Omar Larrosa- Ricardo Parola se encuentran confiados y dispuestos a sostener el buen momento futbolístico que atraviesa el equipo. Los seguidores del solense podrán disfrutar del juego sentados en el living del hogar o en rueda de amigos, porque el encuentro va para la televisión nacional.

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FOTO: Sol de América tratará de festejar frente a un histórico del fútbol regional como es Boca Unidos.