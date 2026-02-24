TFA: SAN MARTIN Y SOL DE AMÉRICA CON  RIVALES CONFIRMADOS EN LA ZONA 2

El Consejo Federal de la AFA oficializó este lunes la conformación de las zonas del Torneo Federal A 2026, que se pondrá en marcha entre el 14 y 15 de marzo. Los equipos formoseños de San Martín y Sol de América forman parte de la Zona 2. El Federal A otorgará dos ascensos a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, en tanto que tendrá cuatro descensos al Regional Amateur.

—

Zona 2: Juventud Antoniana (Salta), Tucumán Central (Tucumán), San Martín (Formosa), Sol de América (Formosa), Sarmiento de Resistencia (Chaco), Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) y Boca Unidos (Corrientes).

—

NOVEDADES DE SAN MARTIN

El plantel Franjeado se encuentra en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA), donde inició la disputa de una serie de partidos amistosos. Los dirigidos por Marcelo Rubino protagonizaron dos juegos de 60´ante formaciones de Acassuso de la Primera B Nacional. El equipo principal igualó 1-1, y el alternativo se impuso por 3-2.

Este martes los cruces serán con formaciones de Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito. San Martín afrontará otros duelos hasta el viernes, para luego emprender el regreso a Formosa. FOTO 1: San Martín disputó un par de amistoso ante los Quemeros, dejando conforme al técnico Marcelo Rubino.

—

NOVEDADES DE SOL DE AMÉRICA

El plantel solense se moviliza diariamente en su complejo deportivo del Lote 34, en el sector norte de la capital formoseña, bajo las ordenes de los entrenadores Omar Larroza y Ricardo Parola. Hasta el momento no ha hecho fútbol amistoso. La dirigencia encabezada por Rubén Darío Di Martino se encuentra abocada a la tarea de dejar en perfectas condiciones el terreno de juego del coqueto estadio donde oficiará de local en el Federal A.

FOTO 2: Una constante en la pretemporada solense, es la presencia del presidente Rubén Darío Di Martino, quien acompaña al cuerpo técnico y futbolistas.