TFA: San Martín y Sol de América  regresan con oro en las valijas

El domingo futbolero del Torneo Federal A 2026 dejó una certeza flotando en el aire formoseño: la ilusión del ascenso viaja con viento a favor. En una jornada de alta tensión y dientes apretados, tanto San Martín como Sol de América cumplieron con el manual del buen visitante, rescataron empates valiosos lejos de casa y dejaron la mesa servida para sellar la clasificación ante su gente.

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La Franja enmudeció al

coloso de Bahía Blanca

No era una parada fácil para San Martín. El histórico estadio Roberto Carminatti rugía, pero el equipo conducido por Marcelo Rubino plantó bandera con autoridad en las semifinales por el primer boleto directo a la Primera Nacional.

El reloj marcaba los 26 minutos de la primera mitad cuando se rompió la paridad. El santafesino Lautaro Ceratto recibió fuera del área, levantó la cabeza y sacó un zapatazo furioso que dejó sin opciones al arquero Ezequiel Lungarzo. Un auténtico golazo para el 1-0 que desató el festejo contenido en el banco formoseño y congeló las tribunas locales.

En el complemento, Olimpo herido salió a quemar las naves. Apenas a los 4 minutos, Brian Guille madrugó a la defensa y anticipó la salida de Kevin Humeller para estampar el 1-1 definitivo. De ahí en más, bajo el arbitraje de José Darío Sandoval, la Franja supo sufrir, aguantó las embestidas con orden táctico y se trajo un empate con sabor a victoria. La cita de honor será en el «17 de Octubre» del barrio San Francisco: allí, con el plus de la ventaja deportiva, un nuevo empate vestirá a San Martín de finalista.

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Sol de América: trinchera firme

y arco en cero en San Luis

Por la ida de la Reválida, Sol de América viajó al imponente Estadio Provincial Juan Gilberto Funes con una premisa clara: defender el arco propio, y buscar sumar por lo menos un punto. El conjunto dirigido por Ricardo Parola firmó un sobrio 0-0 ante Juventud Unida Universitario de San Luis en un choque donde la intensidad física le ganó al juego vistoso.

El trámite fue una batalla de ajedrez. Juventud Unida buscó los caminos apoyado en su localía, pero el Solense construyó una muralla impenetrable en su propia área. Con el arbitraje del sanjuanino Pablo Federico Núñez –expulsó al defensor solense Rodrigo “El Vikingo” López Alba- controlando las acciones, el equipo del acceso norte manejó los tiempos de la desesperación rival y sumó un punto inteligente.

La historia se mudará el próximo fin de semana al Lote 34. Al igual que sus vecinos de la Franja, los de Parola cuentan con el hándicap de la ventaja deportiva. En Formosa, con el aliento de su hinchada y la tranquilidad de saber que dos de tres resultados posibles lo clasifican, Sol de América buscará dar un paso más hacia el sueño de la máxima categoría de ascenso.

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FOTO 1: San Martín dio un paso de gigante en la búsqueda de la finalísima por el ascenso directo a la Primera Nacional al empatar en Bahía Blanca.

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FOTO 2: Sol de América ratificó que sigue vivo en San Luis igualó con Juventud Unida Universitario, y mantiene intacta la lucha por el segundo boleto a la Primera Nacional.

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