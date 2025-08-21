TFA: SOL DE AMÉRICA A LA ESPERA DEL COMPROMISO CON GIMNASIA Y ESGRIMA

El Solense jugará el sábado ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), por la fecha seis de la Zona B de la Ronda de Reválida del Torneo Federal A 2025. En su estadio del Lote 34, en la ciudad de Formosa, buscará sumar puntos para escapar de la incómoda posición que ocupa en la tabla de posiciones. El juego será el sábado y se iniciará a las 19, y controlará las acciones el árbitro Rodrigo Rivero de Santiago del Estero. Seguidamente todos los detalles de la programación a llevarse a cabo el fin de semana. FOTO: Sol de América se presentará ante su público, con la urgencia de sumar los tres puntos en disputa.
Fecha 6- Zona B
de la Reválida
Sábado 23 de Agosto
Sarmiento de Resistencia- El Linqueño de Lincoln (Buenos Aires)
Horario: 15:30
Arbitro: Mauricio Martín
Líneas: José Ponce y Hernán Salado Paz
Cuarto árbitro: Rodrigo Ballester (Cuaterna de Tucumán)
Estadio: Centenario- Ciudad de Resistencia (Chaco)
—
Crucero del Norte- Boca Unidos de Corrientes
Horario: 16
Arbitro: Enzo Silvestre (Resistencia)
Líneas: Robertino Rosas (Esperanza) y María Soledad Ríos (Resistencia)
Cuarto árbitro: Rodrigo López (Resistencia)
Estadio: Andrés Guacurarí- Ciudad de Posadas (Misiones)
—
Sol de América- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
Horario: 19
Arbitro: Rodrigo Rivero
Líneas: Luis Fernando Ortiz y Alex Zerda
Cuarto árbitro: Williams Abdala (Cuaterna de Santiago del Estero)
Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa
—
Domingo 24 de Agosto
Bartolomé Mitre- Ben Hur de Rafaela (Santa Fe)
Horario: 15:30
Arbitro: Gustavo Benites (Salta)
Líneas: Luciano Díaz (Salta) y Diego Ocampo (Salta)
Cuarto árbitro: Walter Cardozo (Jujuy)
Estadio: Ernesto Tito Cucchiaroni- Ciudad de Posadas (Misiones)
—
Sportivo Las Parejas- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires)
Horario: 16
Arbitro: Guillermo González (Resistencia)
Líneas: Víctor Rojas (Corrientes) y Nicolás Sosa (Corrientes)
Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)
Estadio: 4 de Septiembre- Ciudad de Las Parejas (Santa Fe)