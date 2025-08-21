TFA: SOL DE AMÉRICA A LA ESPERA DEL COMPROMISO CON GIMNASIA Y ESGRIMA

El Solense jugará el sábado ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), por la fecha seis de la Zona B de la Ronda de Reválida del Torneo Federal A 2025. En su estadio del Lote 34, en la ciudad de Formosa, buscará sumar puntos para escapar de la incómoda posición que ocupa en la tabla de posiciones. El juego será el sábado y se iniciará a las 19, y controlará las acciones el árbitro Rodrigo Rivero de Santiago del Estero. Seguidamente todos los detalles de la programación a llevarse a cabo el fin de semana. FOTO: Sol de América se presentará ante su público, con la urgencia de sumar los tres puntos en disputa.

Fecha 6- Zona B

de la Reválida

Sábado 23 de Agosto

Sarmiento de Resistencia- El Linqueño de Lincoln (Buenos Aires)

Horario: 15:30

Arbitro: Mauricio Martín

Líneas: José Ponce y Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Rodrigo Ballester (Cuaterna de Tucumán)

Estadio: Centenario- Ciudad de Resistencia (Chaco)

—

Crucero del Norte- Boca Unidos de Corrientes

Horario: 16

Arbitro: Enzo Silvestre (Resistencia)

Líneas: Robertino Rosas (Esperanza) y María Soledad Ríos (Resistencia)

Cuarto árbitro: Rodrigo López (Resistencia)

Estadio: Andrés Guacurarí- Ciudad de Posadas (Misiones)

—

Sol de América- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Horario: 19

Arbitro: Rodrigo Rivero

Líneas: Luis Fernando Ortiz y Alex Zerda

Cuarto árbitro: Williams Abdala (Cuaterna de Santiago del Estero)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

—

Domingo 24 de Agosto

Bartolomé Mitre- Ben Hur de Rafaela (Santa Fe)

Horario: 15:30

Arbitro: Gustavo Benites (Salta)

Líneas: Luciano Díaz (Salta) y Diego Ocampo (Salta)

Cuarto árbitro: Walter Cardozo (Jujuy)

Estadio: Ernesto Tito Cucchiaroni- Ciudad de Posadas (Misiones)

—

Sportivo Las Parejas- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires)

Horario: 16

Arbitro: Guillermo González (Resistencia)

Líneas: Víctor Rojas (Corrientes) y Nicolás Sosa (Corrientes)

Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)

Estadio: 4 de Septiembre- Ciudad de Las Parejas (Santa Fe)