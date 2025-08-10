TFA: SOL DE AMÉRICA CAYÓ ANTE DEFENSORES DE VILLA RAMALLÓ

En juego adelantado de la cuarta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025, en la tarde del sábado, en la capital formoseña, Sol de América perdió frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires) por 1-0. El único gol fue obra del extremo izquierdo santafesino Martín Rodríguez, que a los 29´del complemento y tras controlar una perfecta asistencia del mediocampista Luis Pérez, batió al golero solense Milton Ferreyra. El compromiso fue controlado por el árbitro chaqueño Guillermo González.

El equipo dirigido por Ariel Garrido, sumó su tercera caída en la Reválida, tiene 3 unidades, y marcha octavo en la tabla. En la quinta fecha visitará al Deportivo Las Parejas en la provincia de Santa Fe. FOTO: Un pasaje del encuentro en el que Sol de América perdió por la minima diferencia ante Defensores de Belgrano. El juego tuvo un trámite parejo, y el local no tuvo posibilidades claras de gol ante la solvente defensa visitante.

—

Síntesis del partido

Sol de América de Formosa (0): Ferreyra, Pardo, Albarracín, Peña, Lastra, Ojeda, Paredes, Romero, Abecasis, Pietkiewicz. DT: Ariel Garrido. Cambios: Britez por Peña, Mendoza por Lastra, Pérez por Paredes, Di Martino por Abecasis, Iachetti por Pietkiewicz.

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (1): Arcorcel, Hertel, Pezzani, Zaupa, Camaño, Gay, Nuñez, Cartechini, Pérez, Olego, Martínez. DT: Gabriel Pieralisi. Cambios: Tomino por Gay, Monzón por Pezzani, De Gaetani por Zaupa, Vega por Rodríguez, Mendoza por Camaño.

Arbitro: Guillermo González (Resistencia – Chaco)

Gol: 29´ST: Martín Rodríguez (Defensores de Villa Ramallo)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

—