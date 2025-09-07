TFA: SOL DE AMÉRICA DERROTÓ Al BOCA CORRENTINO POR 3-0

En una tarde inspirada y mostrando su mejor versión, Sol de América goleó a Boca Unidos de Corrientes por 3-0, en un compromiso válido por la octava fecha de la Zona de la Reválida del Torneo Federal A 2025. Los goles del conjunto formoseño fueron conquistados por: José Alfredo Romero (4´PT-penal), y el cipoleño Nicolás Iachetti (7´PT y 26´ST). El encuentro fue controlado por el árbitro Enzo Silvestre (Santa Fe). FOTO 1: Sol de América volvió a sumar otro triunfo con Omar Larroza como técnico. Esta vez se impuso con autoridad al Aurirrojo correntino.

El local tuvo un arranque maravilloso con dos goles a favor en 7´, y con el control del terreno y el balón, ante un rival que exhibió una floja respuesta defensiva en varios pasajes del primer tiempo. En el complemento Sol de América aumentó el tanteador, ante un equipo que llegó y se mantiene como puntero del grupo, pero que poco pudo hacer para revertir el duro traspié.

Ahora Sol de América tiene 13 puntos y se ubica en la tercera posición en la tabla, y en la próxima fecha, última de la fase, visitará a el Linqueño de Lincoln (Buenos Aires), donde buscará asegurar el boleto a los playoffs de Reválida por el segundo ascenso a la Primera B Nacional. Boca Unidos pese a la derrota, sigue como puntero con 18 unidades, en la fecha venidera recibirá al Sportivo Las Parejas de Santa Fe.

FOTO 2: Luis Campero de Sol de América busca superar la marca de un defensor de Boca Unidos. El oriundo de San Francisco Solano, tuvo un buen partido, y complicó siempre al fondo visitante.