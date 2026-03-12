TFA: SOL DE AMÉRICA JUGÓ AMISTOSOS CON FOR EVER

En el marco de su preparación para el Torneo Federal A 2026, el plantel de Sol de América disputó un par de amistosos con Chaco For Ever, fue este martes en la capital chaqueña. En el primer cruce igualaron 1-1, y luego los equipos principales empataron 0-0.

Sol de América debutará en el Federal A, el 29 de marzo cuando por la segunda fecha de la Zona 2 visite a Juventud Antoniana de Salta. Chaco For Ever por su parte jugará el sábado en condición de visitante con Deportivo Morón por la quinta fecha de la Primera Nacional,

Los dirigidos por Omar Larrosa y Ricardo Parola, ya habían confrontado amistosamente con sus pares de 8 de diciembre de la Liga Formoseña de Fútbol, y el Deportivo Recoleta de la Primera División de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sol de América tiene como objetivo realizar una buena campaña en la tercera categoría del fútbol argentino, la que se encuentra en la órbita del Consejo Federal de la AFA.