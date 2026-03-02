TFA: SOL DE AMERICA JUGO UN PAR DE AMISTOSOS CON 8 DE DICIEMBRE

El plantel de Sol de América hizo fútbol en el marco de la etapa final de la pretemporada de cara al Torneo Federal A que se iniciará el 22 de marzo. Los solenses dirigidos por Omar Larroza y Ricardo Parola, disputaron un par de cotejos de 60 minutos ante formaciones del Club 8 de Diciembre de la Primera A de la Liga Formoseña de Fútbol (FOTO).

Los compromisos se cumplieron en el estadio de Sol de América ubicado en el Lote 34, en el acceso norte a la capital formoseña. Más allá de los resultados los entrenadores quedaron conformes con el nivel de sus dirigidos.

Sol de América integra la Zona 2, juntamente con: Juventud Antoniana (Salta), Tucumán Central (Tucumán), San Martín (Formosa), Sarmiento de Resistencia (Chaco), Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) y Boca Unidos (Corrientes). El sorteo del fixture se hará el lunes 2 de marzo en la sede del Consejo Federal de la AFA, responsable de la organización del Federal A.