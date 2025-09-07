TFA: SOL DE AMÉRICA OFICIARÁ DE ANFITRION DE BOCA UNIDOS

Por la octava fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025, Sol de América recibirá al puntero Boca Unidos de Corrientes con el objetivo de dejar los tres puntos en casa y sostener de esa manera su afán de estar entre los clasificados a los playoffs de Reválida por el segundo ascenso a la Primera B Nacional. El partido tendrá lugar en el estadio solense, en el Lote 34, se iniciará a las 19, y será dirigido por el árbitro santafesino Enzo Silvestre.

El local viene de ganarle a Ben Hur en Rafaela por 2-0, se ubica cuarto en la tabla con 10 puntos. El Aurirrojo por su parte es el puntero con 18 unidades, ya clasificó a la siguiente fase, y en su última presentación derrotó a Bartolomé Mitre de Posadas por 2-1, en la capital correntina. FOTO: Sol de América ha sumado valiosos puntos bajo la conducción de Omar Larroza, y sueña con avanzar en el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.

Los detalles

Sábado 6 de Septiembre

Sol de América- Boca Unidos de Corrientes

Horario: 19

Arbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe)

Líneas: Bruno Pezzotta (Alcorta- Santa Fe) y Cristian Herrera (Alcorta- Santa Fe)

Cuarto árbitro: Bruno Cejas (Rosario- Santa Fe)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa

—

Los otros partidos de la Zona B

Sábado 7 de Septiembre

En Posadas (Misiones): 16: Crucero del Norte – Sarmiento de Resistencia. Arbitro: Lautaro Castañola (Goya- Corrientes)

Domingo 7 de Septiembre

En Posadas (Misiones): 15:30: Bartolomé Mitre- El Linqueño de Lincoln (Buenos Aires). Arbitro: Guillermo González (Resistencia- Chaco)

En Las Parejas (Santa Fe): 16: Sportivo Las Parejas- Ben Hur de Rafaela (Santa Fe). Arbitro: Diego Novelli (Tandil- Buenos Aires)

En Concepción del Uruguay (Entre Ríos): 19: Gimnasia y Esgrima- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires). Arbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho- Buenos Aires).

FOTO: Los convocados para el juego de este sábado.