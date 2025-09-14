TFA: SOL DE AMÉRICA VISITA A EL LINQUEÑO POR LA ÚLTIMA FECHA

En la localidad de Lincoln en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, se presentará en la tarde del domingo el equipo de Sol de América de Formosa para enfrentar al local el Linqueño, en un juego válido por la novena y última fecha de la Zona 2 de la Fase de Reválida del Torneo Federal A 2025. El compromiso se iniciará a las 15, y será dirigido por el árbitro bahiense Fernando Omar Marcos. FOTO: Sol de América bajo la conducción técnica de Omar Larroza irá por el boleto a los playoffs.

Sol de América buscará extender su buena racha en cuanto a resultados y alcanzar un triunfo que lo deposite en la siguiente fase del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA. Viene de golear a Boca Unidos por 3-0, se ubica tercero en la tabla con 11 unidades, y se encuentra en zona de clasificación para los playoffs de la Reválida.

En tanto que el Albiazul perdió en la fecha anterior en calidad de visitante por 2-1 frente a Bartolomé Mitre de Posadas. Con 11 puntos se coloca en la sexta posición.

Los formoseños ya se encuentran en la ciudad de Lincoln, a la espera del cotejo a cumplirse en el estadio Lencio Costa. A continuación, los detalles.

Domingo 14 de Septiembre

El Linqueño- Sol de América de Formosa

Horario: 15

Arbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

Líneas: Emiliano Bustos (Río Colorado) y Felipe Zonco (Coronel Dorrego)

Cuarto árbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego)

Estadio: Leonardo Costa- Ciudad de Lincoln.

—

Otros partidos para el Domingo 14

En Rafaela (Santa Fe): 15: Ben Hur- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

–

En Corrientes: 15: Boca Unidos- Atlético Las Parejas (Santa Fe)

–

En Resistencia (Chaco): 16: Sarmiento-Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones)

—

El sábado 13 de Septiembre

En Villa Ramallo (Buenos Aires): Defensores de Belgrano- Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones).

—