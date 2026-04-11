Federal

TFA: SOL DE AMÉRICA VISITA A MITRE POR LA CUARTA FECHA DE LA ZONA 2

Porreddeportiva

Abr 11, 2026

 

 

 

El solense enfrentará en calidad de visitante a Bartolomé Mitre de Posadas, el juego está programado para este sábado, a las 16:30. Este partido corresponde a la fecha 4 de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026, y se disputará en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni en la capital misionera. El encuentro estará bajo la dirección de Rodrigo Héctor Rivero (Santiago del Estero). FOTO: Formación de Sol de América que se presentará hoy en Posadas.

El equipo de la dupla Omar Larrosa- Ricardo Parola llega con el ánimo alto tras el 1-0 ante Sarmiento de La Banda. Con 3 puntos, busca meterse en zona de clasificación directa. La delegación formoseña de encuentra alojada en un hotel céntrico de Posadas a la espera del compromiso.

Los de Miguel Salinas suman 4 unidades y vienen de un empate sin goles en Resistencia frente a Sarmiento. Intentarán hacer valer la localía para seguir invictos frente a los formoseños.

En tres duelos por el torneo que organiza el Consejo Federal de la AFA, Sol de América y Mitre, igualaron en una oportunidad, y dos veces festejó el Auriazul.

 

 

 

 

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