TFA: SOL DEBUTA HOY ANTE SU PÚBLICO RECIBIENDO A SARMIENTO DE LA BANDA

Por la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026, este domingo a las 16:30, Sol de América recibirá a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero). El partido será controlado por el colegiado correntino Leonardo Emmanuel Billanueva. FOTO: En Sol de América reina un clima de confianza en el seno del plantel.

Tras su caída en el debut ante Juventud Antoniana (Salta) por 2-1, el equipo dirigido por Omar Larroza y Ricardo Parola buscará rehabilitarse y sumar sus primeros tres puntos en la competencia. Será la primera presentación del año, ante su público, en el estadio del Lote 34, que lucirá impecable.

Por su parte Sarmiento de La Banda, que perdió en la primera fecha en Corrientes frente a Boca Unidos por 3-1, y luego empató en calidad de anfitrión 1-1 con Sarmiento de Resistencia (Chaco), ya se encuentra desde ayer en la capital formoseña a la espera del trascendental choque. El Profesor es dirigido por Víctor Riggio, y le urge conseguir una victoria, para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones.

A continuación, todos los detalles del compromiso.

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Zona 2

Domingo 5 de Abril

SOL DE AMÉRICA (FORMOSA) vs. SARMIENTO (LA BANDA)

Árbitro: Leonardo Emmanuel Billanueva (Liga: Corrientes)

Asistente 1: Nicolás Matías Sosa (Liga: Corrientes)

Asistente 2: Andrés Leonardo Franco (Liga: Corrientes)

Cuarto árbitro: Ángel Esteban Ayala (Liga: Corrientes)

Estadio: Club Sol de América en el Lote 34- Ciudad de Formosa

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