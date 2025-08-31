TFA: SOL JUEGA EN RAFAELA ANTE EL LOBO SANTAFESINO

El solense se presentará este domingo en la ciudad de Rafaela, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, para confrontar desde las 17:30, con el anfitrión Ben Hur, por la séptima jornada de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El estadio Néstor Zenkluse, será sede del cotejo, y el Consejo Federal de la AFA (CFA) designó al colegiado tucumano Mauricio Martín, para impartir justicia. FOTO: Sol de América buscará prolongar en Rafaela su recuperación futbolística.

Sol de América se coloca octavo en la tabla con 7 puntos, y en su último compromiso le ganó con autoridad a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) por 3-1. El Gladiador también cuenta con una cosecha de 7 unidades, se ubica noveno en la clasificación, y viene de caer en Posadas (Misiones) frente a Bartolomé Mitre por 4-1.

Probables formaciones

Ben Hur de Rafaela: Matías Astrada; Lucio Urquía, Facundo Jofré, Marcos Rouzies y Martín Alemandi; Enzo Fernández, Leandro Sola, Juan Bessone y Sebastián Jiménez; Juan Cruz Giacone y Gabriel Jara. DT: Adrián Gorostidi.

Sol de América de Formosa: Milton Ferreyra; Angel Gómez, Diego Villalba, Marcos Ojeda y Gabriel Britez; José Romero, Mariano Mendoza, Nicolás Lachetti y Bruno Di Martino; Franco Paredes o Saúl Abecasis y Luis Campero. DT: Omar Larroza.

Horario: 17:30

Estadio: Néstor Zenklusen- Ciudad de Rafaela –Santa Fe.

Arbitro: Mauricio Martín.

Líneas: Leila Argañaraz y José Ponce.

Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero- Todos de Tucumán

Mas partidos para el domingo 1 de Septiembre

15.30 El Linqueño vs. Crucero del Norte (Leonardo Billanueva); a las

16 Defensores de Villa Ramallo vs. Sarmiento de Resistencia (Gustavo Benites).

Jugaron el sábado 31 de Agosto

En Corrientes: Boca Unidos 2 – Bartolomé Mitre de Posadas 0

En Concepción del Uruguay (Entre Ríos) Gimnasia (CdU) 3 – Sportivo Las Parejas de Santa Fe 0