TFA: SOL JUGARÁ EL VIERNES Y SAN MARTÍN EL DOMINGO POR LA FECHA 8

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la octava fecha de la Zona A- Fase de Campeonato del Torneo Federal A 2026. Los equipos formoseños de San Martín y Sol de América comparten la punta del grupo.

El viernes Sol de América se presentará en Chivilcoy (Buenos Aires) para confrontar con el local Gimnasia y Esgrima. El juego comenzará a las 19. La delegación formoseña partirá el jueves con destino a la sede del compromiso.

En tanto que el domingo en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, San Martín oficiara de anfitrión de Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero). El cruce comenzará a las 16.

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Todos los detalles

Fecha 8- Zona A

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11 de Septiembre

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- Sol de América de Formosa

Horario: 19

Arbitro: Lucas Rodríguez (Rio Tercero)

Lineas: Oscar Bono (Junín) y Melina Eizaguirre (Junín).

Cuarto árbitro: Santiago Schmoll (Junín)

Estadio: José María Paz- Ciudad de Chivilcoy

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Domingo 13 de Septiembre

San Martín de Formosa-Sarmiento de La Banda

Horario: 16

Arbitro: Leonardo Billanueva (Corrientes)

Líneas: Nicolás Sosa (Corrientes) y Mariana Dure (Resistencia).

Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

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FOTO: Sol de América buscará sostener su excelente momento futbolístico cuando enfrente a Gimnasia de Chivilcoy.

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