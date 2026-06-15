TFA: Sol salvó un punto y San Martín  pagó muy caro su visita a Corrientes

La decimotercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026 deparó un fin de semana gris para las ilusiones de nuestra provincia en la tercera categoría del fútbol argentino. Ninguno de los dos representantes formoseños pudo sumar de a tres, dejando pasar una oportunidad clave para asaltar la cima del grupo.

A pesar de los sinsabores, Sol de América (20) y San Martín (20) sostienen su chapa de candidatos y se mantienen firmes en la pelea de vanguardia como inmediatos escoltas del líder Bartolomé Mitre (23).

Empate con sabor a poco en el Lote 34

En nuestra capital, Sol de América no pasó del empate 0-0 ante el puntero, Bartolomé Mitre. El elenco conducido por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola batalló en una tarde donde la efectividad brilló por su ausencia. Fue un compromiso sumamente táctico, cerrado y disputado con el cuchillo entre los dientes en cada rincón del campo.

Si bien el Solense masticó bronca por no poder quebrar el cero en casa, el punto le permite conservar su lugar de privilegio en los puestos de clasificación directa. El arbitraje estuvo a cargo del cordobés Jonathan Correa. En la próxima fecha Sol de América visitará a Defensores de Vilelas en la ciudad de Resistencia (Chaco)

—

Dura caída del Franjeado en suelo correntino

La nota más amarga de la jornada se dio en el estadio Leoncio Benítez, donde San Martín tropezó ante Boca Unidos por 3-1. El equipo dirigido por Marcelo Rubino se vio superado por la efectividad del dueño de casa, que lastimó en momentos clave con los tantos de Claudio Alonso (29´PT), Lautaro Mendoza (16´ST) y Leandro Gómez (23´ST).

El descuento para el Franjeado llegó de manera fortuita a los 26 del complemento, a través de un gol en contra de Pablo Moreira. El tucumano Nelson Bejas fue el encargado de impartir justicia en una tarde para el olvido de los de la Franja. En la fecha venidera San Martín será anfitrión de Sarmiento de Resistencia.

—

Resultados de la fecha 13

Sol de América 0- Bartolomé Mitre 0

Boca Unidos 3- San Martín 1

Sarmiento de Resistencia 2- Defensores de Vilelas 0

Juventud Antoniana de Salta 0- Sarmiento de La Banda 1

Libre: Tucumán Central

—

Próxima fecha- 14

San Martín- Sarmiento de Resistencia

Defensores de Vilelas- Sol de América

Tucumán Central- Boca Unidos

Bartolomé Mitre- Juventud Antoniana

Libre: Sarmiento de La Banda

—

Foto 1: Una postal del cruce entre Sol de América- Mitre, muchas piernas en todos los sectores de la cancha. Todo muy parejo.

—

Foto 2: En Corrientes Boca Unidos se recuperó a expensas de San Martín. Errores defensivos sentenciaron la suerte del equipo formoseño.

—

Tabla de posiciones (Gentileza del sitio: Ascenso del Interior)

—

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas